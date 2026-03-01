Feyenoord kan zondagmiddag tegen FC Twente belangrijke zaken doen in de strijd om rechtstreeks Champions League-voetbal. Op bezoek in de Grolsch Veste willen ze hun zegereeks van drie wedstrijden dolgraag uitbreiden. De wedstrijd was meteen een spektakel met onder meer een grote kans voor Anis Hadj Moussa. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Ondanks alle kritiek en personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een voorsprong van vijf punten op NEC en Ajax. Met het puntenverlies van beide concurrenten was er voor Feyenoord alles aan gelegen om wél resultaat te halen.

Spectaculair begin

In de bomvolle Grolsch Veste was het meteen een spektakelstuk, voornamelijk doordat er aan beide kanten veel fouten werden gemaakt. De eerste grote fout was van Timon Wellenreuther, die de bal te ver van zijn voet zag springen. FC Twente wist er niet van te profiteren en dat zorgde ervoor dat Anis Hadj Moussa enkele minuten later dé kans kreeg om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Het schot van de Algerijn vloog echter via de binnenkant van de paal het doel uit.

Bomvolle ziekenboeg

Afgelopen week tegen Telstar (2-1 winst), kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.

Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen. Opmerkelijk genoeg speelt Thijs Kraaijeveld op het middenveld.

Opstellingen

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, M. Rots; Zerrouki, Van den Belt, Hlynsson; D. Rots, Lammers, Orjasaeter.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal; Moder, Valente, Kraaijeveld; Hadj Moussa, Ueda, Bos.