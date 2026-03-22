Het is een vermakelijk eerste kwartier in De Kuip. Feyenoord krijgt de beste kansen en kwam in de 11e minuut bijna op voorsprong. Een vrije trap van Hadj Moussa werd bijna binnen gekopt, maar Jorthy Mokio redde de kansloze Maarten Paes, hij kopte de bal van de doellijn en redde Ajax. Volg het duel hier live.

Na 11 minuten was het bijna raak voor Feyenoord. Jordan Bos, die maar weer eens een actie langs de lijn maakte, werd neergehaald door Davy Klaassen vlak voor het strafschopgebied. Anis Hadj Moussa wipte de bal vervolgens leep. Tsuyoshi Watanabe kopte kiezelhard op de goal, maar Jorthy Mokio voorkwam een vroeg doelpunt van de Feyenoorders. De ploeg van Van Persie begint erg sterk aan het duel.

De eerste paar minuten zijn direct zeer intens. Feyenoord kreeg al een kleine kans toen Jordan Bos in de tweede minuut de zestien van Ajax in kwam, zijn voorzet werd echter weggekopt door Sutalo. Twee minuten later lag Sean Steur aangeslagen op het veld, hij leek door zijn enkel te zwikken maar kwam even later toch weer het veld in. In de 8e minuut probeerde Steven Berghuis vanaf de middellijn Wellenreuther te verrassen, maar dat ging mis. Die poging werd door De Kuip met gejuich en gelach ontvangen.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Moder, Valente, Targhalline; Hadj Moussa, Ueda, Sterling

Opstelling Ajax

Paes; Rosa, baas, Sutalo, Tomiyasu; Mokio, Steur, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Bij Feyenoord is er opnieuw een blessuregeval bijgekomen. Bart Nieuwkoop ligt er de rest van het seizoen uit. Dat is een groot drama voor Feyenoord, dat al twaalf geblesseerde spelers had. Een schandalig aantal voor één van de grootste clubs van Nederland. Het is dan ook niet gek dat de club een extern bureau heeft ingeschakeld om te onderzoeken waar al deze blessures vandaan komen.

De blessures bij Feyenoord zijn al langer een groot probleem. Vorig jaar onder Brian Priske vond men dat er al veel blessuregevallen waren in Rotterdam, maar dat is dit jaar nog veel erger. Momenteel staat de teller op 12 en dat is niet lekker voor Robin van Persie, die moeite heeft een degelijk elftal op te stellen. Hij mist een zee aan spelers: Leo Sauer, Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Gijs Smal, Sem Steijn, In-beom Hwang, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Malcom Jeng, Gernot Trauner en ook Thomas Beelen zitten in de lappenmand.

Blessures Ajax

Het geluk is aan de zijde van Ajax-trainer Oscar Garcia, want hij is niemand kwijtgeraakt in de afgelopen periode. Vorige week moest hij het doen zonder Wout Weghorst en met Kasper Dolberg op de bank. Weghorst was ziek én geschorst. Nu is Weghorst niet meer geschorst en ook niet meer ziek. Hij is er dus weer bij. Dat maakt de lappenmand van Ajax heel klein. Naast de bekende namen van Jaros en Zinchenko is Ko Itakura nog altijd geblesseerd en ook Youri Regeer is er niet bij. Hij raakte vorige week tegen Sparta geblesseerd en zal er lang uitliggen, vertelde Garcia.