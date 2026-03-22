Het kampioensfeest van PSV, dat bij winst op Telstar mogelijk was, wordt met twee weken uitgesteld. De Eindhovenaren hebben nog minimaal vier punten nodig om de titel definitief veilig te stellen. In Velsen‑Zuid kan de ploeg van Peter Bosz wel een grote stap zetten: bij winst is PSV officieus kampioen. Volg alle ontwikkelingen rond het duel vanaf 16.45 uur hier live.

Voor PSV had het een historische dag kunnen worden, maar dan moest Feyenoord wel verliezen van Ajax. Lange tijd stonden de Rotterdammers achter, maar in de 80e minuut kreeg Feyenoord een strafschop die werd benut. De Klassieker in De Kuip eindigde daardoor in 1-1.

Opstelling PSV

PSV-trainer Peter Bosz erkende voorafgaand aan het duel dat hij behoorlijk wat twijfelgevallen had. "Joey Veerman, Mauro Junior, Nick Olij, Noah Fernandez en Paul Wanner zijn een vraagteken", licht Bosz toe. Daartegen staat wél de terugkeer van Guus Til. "Hij heeft deze week, net als Olij en Mauro, meegetraind, maar het is altijd afwachten hoe fit ze zijn. Met Til heb ik goede hoop dat hij er bij kan zijn." Dat is inderdaad het geval. Dit is de opstelling van PSV:

Kovar; Sildillia, Flamingo, Obispo, Salah-Eddine; Saibari, Til, Schouten; Man, Pepi, Perisic.

Opmerkelijk veel blessures

Bosz erkent dat het aantal blessuregevallen behoorlijk oploopt, ondanks dat zijn ploeg minder wedstrijden speelt. Voor hem blijft het gissen waarom PSV steeds meer blessures heeft. "Je zou zeggen dat je minder blessures hebt als je meer rust hebt, maar dat is niet het geval. Het heeft in ieder geval niet te maken met te hard en fanatiek trainen, want het is bijna allemaal tijdens wedstrijden gebeurd."