Na iets meer dan een half uur spelen is Ajax op een 2-0 voorsprong gekomen dankzij opnieuw een doelpunt van Steven Berghuis. Nadat zijn vrije trap van richting werd veranderd bij de 1-0, kon hij nu zelf een doelpunt maken. Hij stond vogelvrij in de zestien en kreeg de bal van Steur aangespeeld. Afmaken bleek een koud kunstje voor de rechtsbuiten van Ajax. Wel zijn er zorgen om Youri Regeer die geblesseerd is uitgevallen. Volg het duel hier live.

Ajax kwam na het kwartier beter in de wedstrijd en bekroonde dat dan ook met een doelpunt. Na 19 minuten kwamen ze via een eigen doelpunt op voorsprong. Even daarvoor werd Berghuis op een domme manier naar de grond gewerkt op een meter of 20 voor de goal. Dat is op voorhand al gevaarlijk. Zijn vrije trap was verre van goed maar omdat de bal van richting werd veranderd door Kitolano kwam Ajax toch echt op een 1-0 voorsprong.

Het was een kille bedoeling in de Johan Cruijff ArenA zonder de F-Side. Er was maar weinig reuring en dat was ook te zien op het veld. Ajax en Sparta tastten wat af, wat dat leidde niet tot grote kansen. Pas na het kwartier kwam er een grote kans voor Ajax. Steven Berghuis kreeg wat ruimte op randje zestien en krulde de bal maar rakelings langs de tweede paal.

Ook vanwege de overwinning van NEC op PSV moet Ajax zien te winnen. Het gat bedraagt na dat resultaat 5 punten met NEC. Mocht Ajax zicht willen houden op de tweede plaats, moeten ze dus winnen van Sparta. Garcia heeft de nodige wijzigingen doorgevoerd bij Ajax, dat overigens zonder F-Side speelt. Dat is vanwege de straf die de KNVB heeft opgelegd na het afsteken van vuurwerk in het gestaakte duel met FC Groningen.

Opstelling Ajax

Paes; Rosa, Baas, Sutalo, Tomiyasu; Regeer, Steur, Klaassen; Berghuis, Konadu, Godts

Afwezigen bij Ajax

Sindsdien is hij druk bezig de groep voor te bereiden op het duel met Sparta, de nummer 7 van de VriendenLoterij Eredivisie. Ajax staat momenteel vijfde, maar daar wil de Spanjaard maar wat graag verandering in brengen. Hij gelooft nog altijd in Champions League-voetbal, ook met deze selectie. "Ze moeten inzien hoe goed ze zijn. Ik wil dat ze vertrouwen krijgen", vertelde hij op de persconferentie vrijdagmiddag.

Tijdens diezelfde persconferentie had Garcia ook slecht nieuws te melden. "Wout Weghorst is ziek en heeft de afgelopen dagen niet getraind. Hij zou sowieso geschorst zijn voor deze wedstrijd. Kasper Dolberg heeft de afgelopen dagen ook niet getraind vanwege buikproblemen. Hij is een vraagteken." Dolberg zit dus wel op de bank, maar Don-Angelo Konadu krijgt de basisplaats tegen Sparta.

Tegelijk meldde Garcia ook dat de reeds geblesseerde spelers nog altijd niet terug zijn. Zo is Ko Itakura ook nog altijd niet beschikbaar, is Oliver Edvardsen ook niet van de partij. Dat geldt uiteraard ook voor Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko, die beiden kampen met langdurige knieblessures.