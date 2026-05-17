PSV speelt al enkele weken voor de gevulde koeken, maar komend weekend zal de landskampioen het seizoen goed willen afsluiten. In de laatste wedstrijd van het seizoen krijgt het FC Twente op bezoek, dat een resultaat móét halen om de derde plek veilig te stellen. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd. De aftrap is om 14.30 uur.

Kraker van jewelste

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente is van levensbelang voor de bezoekers uit Enschede in de strijd om plek drie. Bij een overwinning behouden zij plek drie in de VriendenLoterij Eredivisie, terwijl ze bij een gelijkspel afhankelijk zijn van het resultaat bij NEC. Bij een nederlaag kunnen NEC én Ajax over FC Twente heen.

Alassane Plea niet terug in selectie

PSV-trainer Peter Bosz kan in ieder geval niet beschikken over Jerdy Schouten, Mauro Júnior en Ruben van Bommel. De laatstgenoemde traint al weer enkele weken op het veld, maar wil géén risico nemen met de kans op een terugslag. Alassane Plea leek klaar voor zijn rentree, maar zit niet in de selectie van de Eindhovenaren.

De Franse spits raakte in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd door een harde charge en leek dit seizoen niet meer in actie te komen. Bosz liet deze week echter weten dat er een kans bestaat dat Plea alsnog gaat spelen. "Hij was deze week direct de allerbeste op de training", zei de 62-jarige coach tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Opstelling PSV

PSV had vooraf nog een aantal twijfelgevallen in de selectie: Joey Veerman, Armando Obispo en Ismael Saibari. Het drietal keert wél terug in de selectie, maar nemen plaats op de bank. Bosz is tot de volgende opstelling gekomen:

Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Fernandez, Wanner, Til; Man, Pepi, Perisic.

Blessures bij FC Twente

FC Twente heeft een behoorlijk fitte selectie. Ex-PSV'er Lars Unnerstall, Mees Hilgers én Thomas van den Belt zijn de enige spelers die ontbreken. Daardoor is John van den Brom tot de volgende elf gekomen:

Opstelling FC Twente: Tyton; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, M. Rots; Zerrouki, Weidmann, Hlynsson; D. Rots, Lammers, Orjasaeter.

