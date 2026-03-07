PSV treft AZ in het eigen Philips Stadion. Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen NEC willen zij zich revancheren en de jacht op de vroegste titel ooit voortzetten. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

PSV jaagt zaterdagavond op revanche voor hun bekeruitschakeling tegen NEC (3-2). De Nijmegenaren waren in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker te sterk, waardoor de ploeg van Bosz opnieuw geen bekerfinale speelt. In de VriendenLoterij Eredivisie gaat het wél van een leien dakje met een voorsprong van zeventien punten. Ze stevenen af op het vroegste kampioenschap ooit.

Opstellingen PSV en AZ

Peter Bosz heeft ervoor gekozen om de voorkeur te geven aan Ricardo Pepi. De Amerikaanse topschutter krijgt de voorkeur boven Myron Boadu. Kiliann Sildillia vervangt Mauro Junior. Op de bank is Anass Salah-Eddine terug. Hij kampte met een voetblessure, maar is fit genoeg bevonden.



Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Obispo, Dest; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

AZ kan in het Philips Stadion niet beschikken over Kees Smit door een schorsing. Hij pakte afgelopen weekend zijn vijfde gele kaart en moet daardoor brommen. Hij wordt vervangen door Billy van Duijl.



Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit; Koopmeiners, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal.

Update van ziekenboeg

Het grootste gemis voor PSV is het ontbreken van Mauro Júnior. De Braziliaanse publiekslieveling deed in de slotfase van het bekerduel tegen NEC een uiterste poging om een tegendoelpunt te voorkomen, maar raakte daarbij geblesseerd. Het leek te gaan om een spierblessure en trainer Bosz erkende al te verwachten dat Mauro er enkele weken uitligt. Een grote domper voor PSV.

Tegen AZ ontbreken de langdurig geblesseerden Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Nick Olij. De eerste twee herstellen van een zware knieblessure, terwijl Olij kampt met een liesblessure. Guus Til heeft de veldtraining (apart van de groep) hervat, maar is er tegen zijn oude club nog niet bij. Trainer Bosz liet eerder weten dat hij een week later tegen NEC wordt terugverwacht.

Eretegel voor Ronald Koeman

Ronald Koeman kreeg zaterdagavond een eretegel in het Philips Stadion. Vlak voor de aftrap van PSV–AZ werd zijn tegel in de PSV Walk of Fame officieel onthuld. Daarmee zet de club één van de meest invloedrijke figuren uit haar rijke geschiedenis in het zonnetje. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal krijgt zo een blijvende plek bij zijn oude club en voegt zich bij de 24 prominenten die al in de PSV Walk of Fame zijn opgenomen.