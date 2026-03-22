Voor PSV kan het weleens een historische dag worden. De Eindhovenaren kunnen namelijk de vroegste landstitel ooit binnen harken. Daarvoor moet gewonnen worden op bezoek bij Telstar, terwijl Feyenoord de Klassieker tegen Ajax moet verliezen. Volg alle ontwikkelingen rond het duel van PSV hier live vanaf 16.45 uur.

PSV beleeft een zenuwslopende middag. Hoogstwaarschijnlijk niet vanwege de wedstrijd tegen Telstar, maar doordat het resultaat van De Klassieker ineens héél belangrijk is. Wint de ploeg zelf en gaat Feyenoord onderuit tegen Ajax, dan is de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie een feit. In het hotel vlak bij het Telstar‑stadion zal de spanning ondertussen stijgen, terwijl de PSV‑spelers met een schuin oog De Klassieker volgen, hopend op een helpende hand uit Amsterdam.

Veel twijfels bij Bosz

PSV-trainer Peter Bosz erkende voorafgaand aan het duel dat hij behoorlijk wat twijfelgevallen had. "Joey Veerman, Mauro Junior, Nick Olij, Noah Fernandez en Paul Wanner zijn een vraagteken", licht Bosz toe. Daartegen staat hoogstwaarschijnlijk wél de terugkeer van Guus Til. "Hij heeft deze week, net als Olij en Mauro, meegetraind, maar het is altijd afwachten hoe fit ze zijn. Met Til heb ik goede hoop dat hij er bij kan zijn."

Er waren ook twijfels over Anass Salah-Eddine, maar dat lijkt geen probleem te vormen. "Dat was wel een bijzonder moment. Dat was eigenlijk een gele kaart voor Yarek (Gasiorowski, red.), want hij gleed door op Anass. Hij heeft een diepe jaap in zijn knie, maar hij is gewoon fit om te spelen." Pléa is op de weg terug, laat Bosz weten. "Hij traint weer op de club, maar gaat tegen Telstar natuurlijk niet spelen. Ik hoop dat hij dit seizoen nog minuten kan maken."

Opmerkelijk veel blessures

Bosz erkent dat het aantal blessuregevallen behoorlijk oploopt, ondanks dat zijn ploeg minder wedstrijden speelt. Voor hem blijft het gissen waarom PSV steeds meer blessures heeft. "Je zou zeggen dat je minder blessures hebt als je meer rust hebt, maar dat is niet het geval. Het heeft in ieder geval niet te maken met te hard en fanatiek trainen, want het is bijna allemaal tijdens wedstrijden gebeurd."