Feyenoord lijkt op weg een belangrijke slag te slaan op bezoek bij directe concurrent NEC. De ploeg van Robin van Persie moet nog enkele minuten volhouden om de Nijmegenaren voorlopig op afstand te zetten. Feyenoord kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Ayase Ueda: 0-1. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Feyenoord won maar één van hun laatste negen (!) uitwedstrijden. Bij NEC gaat het juist crescendo: de ploeg maakt zich op voor de bekerfinale en staat bovendien op slechts drie punten van Feyenoord. Bij een overwinning passeren ze de Rotterdammers en staan ze, met nog vier wedstrijden te gaan, op de plek die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de competitiefase van de Champions League.

Snelle voorsprong via Ueda

Zoals werd verwacht had Feyenoord het in de eerste minuten moeilijk. NEC voerde het tempo, vooral qua intensiteit, op en zorgde voor het eerste gevaar via Sami Ouaissa. Na een klein kwartier kreeg Ayase Ueda een kans, maar hij kopte de bal via de grond hoog over het NEC-doel. Even later schreeuwde Anis Hadj Moussa om een strafschop, maar een licht duwtje werd niet bestraft.

In de 19e minuut was het wél raak voor Ueda. De Japanse topschutter knikte een perfecte hoekschop van Hadj Moussa prachtig in de bovenhoek: 0-1. Daarmee maakte de Eredivisie-topscorer alweer zijn 23e doelpunt van dit seizoen.

Organisatorisch goed voor elkaar

Daarna werd snel duidelijk dat Feyenoord het organisatorisch goed had staan, want de Nijmegenaren kwamen nauwelijks in de buurt van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Al kreeg Bryan Linssen in de 37e minuut een opgelegde kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Op slechts enkele meters van het doel schoot de 35-jarige aanvaller echt nipt naast het doel.

Feyenoord kreeg op slag van rust dé kans om de score te verdubbelen via Hadj Moussa. Een poging van de Algerijnse aanvaller werd echter gekeerd door NEC-goalie Gonzalo Crettaz. Tobias van den Elshout kreeg toen een enorme mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij schoot de rebound hoog over het doel en sloeg de handen voor zijn ogen. Het was dé kans om zijn ploeg in het zadel te helpen. De marge bleef daardoor minimaal.

Woede bij Robin van Persie

Na rust bleven grote kansen voor Feyenoord aanvankelijk uit, maar de gemoederen liepen hoog op. In de 53ste minuut werd Ayase Ueda in de diepte gestuurd en gehaakt door Philippe Sandler. De spits leek een honderd procent scoringskans te worden ontnomen, maar na het raadplegen van de VAR bleef het bij een gele kaart voor de NEC-verdediger.

Het idee van de scheidsrechter: Ueda zou de bal toch niet meer hebben bereikt. Bij Feyenoord was iedereen woest. Van Persie richtte zijn woede direct op scheidsrechter Gözübüyük en ontving daarvoor geel. Ook doelman Timon Wellenreuther pakte een gele kaart voor zijn geklaag.

Feyenoord kende in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd van zondag in de Eredivisie tegen NEC de nodige blessures. "De laatste paar jaar doe ik niet of nauwelijks meer mee aan trainingen. Vandaag heb ik dat wel gedaan, bij het basisteam. Dat geeft context over hoe we ervoor staan. Ik heb mezelf in de basis gezet, uit nood", zei Van Persie op de persconferentie.

De blessurelijst is nog steeds immens groot. Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Bart Nieuwkoop, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal en Sem Steijn waren niet inzetbaar.