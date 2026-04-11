De allereerste wedstrijd na het kampioenschap van PSV is de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ondanks het wilde feestgedruis van de selectie eist PSV-coach Peter Bosz niets minder dan drie punten. Volg het duel hieronder live.

Ontbrekende PSV'ers

Net als de afgelopen maanden ontbreken Alassane Plea en Ruben van Bommel, die al geruime tijd uit de roulatie zijn met een zware knieblessure. Sergino Dest is ook al een tijdje geblesseerd met hamstringklachten. Daar kwam afgelopen weekend ook nog eens de ernstige knieblessure van Jerdy Schouten bij. Anass Salah-Eddine is nog geschorst.

Blessures Veerman en Obispo

De selectie is echter niet okselfris uit het kampioensduel met FC Utrecht (4-3 winst) gekomen, laat Bosz weten. "Niet iedereen is beschikbaar, maar dat heeft niks met de afgelopen dagen te maken. Armando Obispo en Joey Veerman zullen tegen Sparta niet spelen", stelt Bosz, die geen risico wil nemen met Veerman. "Hij heeft dezelfde klachten als vorig seizoen, toen hij er een hele tijd eruit is geweest. Daar willen we voorzichtig mee zijn. Hopelijk is hij er de volgende wedstrijd weer bij."

Wisselingen in de opstelling

Bosz benadrukt dat PSV het seizoen zeker wel serieus gaat afmaken, ondanks dat ze de landstitel al binnen hebben. "Ik zal geen héél gekke dingen doen, maar soms word je gedwongen om meer wisselingen te doen omdat jongens er niet bij zijn. Maar wij willen de laatste vijf wedstrijden óók winnen. Dan moet het eergevoel omhoog komen", besluit Bosz.

Opstellingen Sparta en PSV

Sparta: Drommel; Sambo, Young, Quintero, Kleijn; Baas, Kitolano; Ayoni Santos, Van Crooij, Mito; Lauritsen



PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr.; Wanner, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Saibari

