Ajax hoopt tegen FC Utrecht het dramatische seizoen tóch nog een beetje glans te geven. De Amsterdammers strijden in het stadion van FC Volendam om een ticket voor Europees voetbal volgend seizoen. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

Ajax verraste donderdag vriend en vijand in de halve finale van de play-offs. De ploeg van Oscar Garcia rekende simpel af met FC Groningen: 2-0. Opvallend genoeg ging dat gepaard met verzorgd en aantrekkelijk veldspel, iets waar het dit seizoen juist vaak aan ontbrak. Zondagmiddag is het aan Ajax om te bewijzen dat het geen incident was, zodat de fans toch met een positief gevoel én Europees voetbal de zomerstop ingaan.

Ajax ontsnapt aan achterstand

FC Utrecht begon overduidelijk als beste aan de finale van de play-offs. Al binnen een paar tellen dacht Siebe Horemans de Domstedelingen op voorsprong te koppen. De verdediger zag zijn inzet op miraculeuze wijze uit het doel gehouden worden door Ajax-middenvelder Jorty Mokio. Direct daarna kreeg Mike van der Hoorn een enorme kans, maar hij kopte net naast. Even later kreeg ook Souffian El Karouani een grote kans, maar zijn poging werd gemakkelijk gekeerd door Maarten Paes.

Weinig vermaak

Na een spectaculaire openingsfase viel er voor de duizenden supporters in het Kras Stadion lange tijd weinig te genieten in de eerste helft. Vlak voor rust kwam daar echter verandering in. Eerst waagde Aaron Bouwman een fraaie omhaal, maar zijn inzet ging ruim naast. Kort daarna probeerde Lucas Rosa het met de buitenkant van zijn rechtervoet, al stond de doelman van FC Utrecht een treffer in de weg.

Commotie met supporters

De afgelopen dagen was er het nodige te doen rondom de wedstrijden van Ajax. De recordkampioen van Nederland kan niet in het eigen stadion terecht door een concertreeks van zanger Harry Styles, waardoor zij noodgedwongen in het stadion van FC Volendam spelen. Dat leverde echter meer problemen op dan gedacht. De burgemeester van het vissersdorp wilde namelijk alle uitfans weren.

Daar gingen FC Groningen én FC Utrecht niet mee akkoord, waardoor er uiteindelijk toch is besloten door de burgemeester dat er vierhonderd fans welkom zijn. Daarvoor moest de wedstrijd van zondagmiddag wel naar voren gehaald worden. Daardoor wordt het duel niet om 18.00 uur, maar om 12.15 uur gespeeld.

Afscheidsduel voor Ron Jans

Voor FC Utrecht-trainer Ron Jans wordt het sowieso een bijzondere dag. Het is namelijk zijn allerlaatste kunstje als voetbaltrainer. Als de Domstedelingen weten af te rekenen met Ajax verzekeren zij zich van Europees voetbal, waardoor de goedlachse Jans al helemaal door de voordeur vertrekt van de Nederlandse voetbalvelden.

