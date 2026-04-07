Mark van Bommel heeft in het Philips Stadion de kampioensschaal uitgereikt aan PSV-aanvoerder Jerdy Schouten. De geblesseerde aanvoerder werd door zijn ploeg op het podium getild, waarna hij de schaal in de lucht gooide. Het was een emotioneel moment. Volg alle festiviteiten in de stad van Eindhoven hier in dit liveblog.

Op meerdere plekken in Eindhoven kunnen de supporters van de regerend en kersverse landskampioen een feestje vieren.

Kleine ongeregeldheden

Op het Stadhuisplein was het dinsdagmiddag te doen. Daar was plek voor maximaal 20.000 fans. Toch wist een enkeling zich door de hekken te drukken. Dat zorgde voor hachelijke situaties.

Zesde keer voor dj La Fuente

Niet alleen voor de PSV-selectie begint het kampioenschap te wennen. Dat geldt ook voor de lokale dj La Fuente. Hij stapte dinsdag voor de zesde keer op de platte kar.

Joey Veerman en Guus Til lachen zich rot

Joey Veerman en Guus Til hebben het goed naar hun zin op de platte kar op weg naar het Stadhuisplein. Terwijl Mauro Júnior geïnterviewd wordt, grijpen de PSV'ers op hilarische wijze in.

Bijzondere gast duikt op bij spelers op de kar

Terwijl de spelers van PSV op de kar feestvieren, dook er een bijzondere gast op bij de mannen op de telefoon. Dj LaFuente had een belangrijke oud-speler opgebeld die zelf ook wat jaartjes op de platte kar heeft gestaan.

Ismael Saibari de grote favoriet

Wij deden een rondvraag onder de fans wie de favoriete speler is. Daar rolde één naam unaniem uit: Ismael Saibari.

Platte kar onderweg naar stadhuisplein

De selectie van PSV is inmiddels traditiegetrouw per platte kar onderweg naar het Stadhuisplein. Op wandeltempo gaat het kampioenselftal door de straten van Eindhoven.

Peter Bosz heeft genoeg sigaren op zak

Voor trainer Peter Bosz is het alweer het derde kampioensfeest op rij met PSV. De succescoach heeft geleerd van zijn eerdere ervaringen.

Jerdy Schouten strompelt de platte kar op

Jerdy Schouten is ondertussen op de platte kar gekomen met kruk en al. Hij heeft een prima zitplekje gekregen tussen al het feestgedruis.

Mark van Bommel trots op zoon Ruben

Mark van Bommel was de gelukkige die de kampioensschaal mocht uitdelen aan PSV. Dat was een bijzonder moment voor hem, omdat Ruben van Bommel, zijn zoon, voor het eerst deel uitmaakt van kampioensploeg PSV. "Dan ben je gewoon heel trots", vertelt hij.

Geblesseerde Jerdy Schouten gooit schaal in de lucht

Onder luid gejuich kwam de geblesseerde Jerdy Schouten aan op het podium, waar hij door al zijn teamgenoten op het podium werd getild. Daar gaf Mark van Bommel de schaal aan hem. Een emotionele Schouten gooide de schaal de lucht in waarna het feest in het stadion losbarstte.

Schaal aangekomen in Eindhoven

Omdat PSV geen wedstrijd heeft gespeeld op het moment dat ze kampioen werden, hebben ze de schaal nog niet in ontvangst kunnen nemen. Dus is de schaal nu maar naar Eindhoven gekomen. KNVB-directeur is met de schaal naar het Philips Stadion gereden en de schaal afgeleverd. Straks neemt Jerdy Schouten deze namens PSV in ontvangst.

Koevermans leeft mee met Schouten

Jerdy Schouten neemt straks de schaal in ontvangst uit de handen van Mark van Bommel, maar zal dat wel doen op krukken. De pechvogel raakte geblesseerd aan zijn kruisband en mist daarmee een kampioenswedstrijd en het WK. Danny koevermans, aanwezig als analist, leeft enorm mee met de aanvoerder.

'Wij zijn niet bang, want Bruma is er bij'

Ook oud-PSV'ers zijn erbij in Eindhoven. Zo ook een verdediger die in 2015 en 2016 met de club kampioen werd. Jeffrey Bruma werd door de fotografen gespot vlak bij het Philips Stadion. De inmiddels gestopte Bruma baarde bij zijn eerste landstitel opzien door een liedje over zichzelf in te starten. Die zijn ze in Eindhoven nog niet vergeten.