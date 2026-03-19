Opmerkelijk nieuws tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. IN alle gemeentes van Nederland werd flink gestemd en dat heeft, uit voetbalperspectief, een opmerkelijk gevolg. Een markante oud-voetballer lijkt in Den Haag de gemeenteraad in te gaan.

Het gaat om Tom Beugelsdijk. Hij speelde voor FC Dordrecht, FSV Frankfurt, Sparta en Helmond Sport, maar is vooral bekend uit zijn tijd bij ADO Den Haag. Daar was hij jarenlang een absolute publiekslieveling en werd hij een cultheld in de Vriendenloterij Eredivisie. Beugelsdijk werd het toonbeeld van een 'echte Hagenees' en dus is het niet zo gek dat zijn politieke carrière zich ook afspeelt in de stad.

Enkele maanden geleden werd duidelijk dat Beugelsdijk zich verkiesbaar zou stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij sloot zich aan bij de partij van Richard de Mos. Zijn partij Hart voor Den Haag boekte een enorme verkiezingswinst en is met afstand de grootste partij van de gemeente met vooralsnog 16 van de 45 zetels. Dat heeft ook gevolgen voor Beugelsdijk.

Hij stond namelijk als nummer vijftien op de lijst en dus is de kans groot dat we hem in de gemeenteraard gaan zien. Dat hangt uiteraard af van de definitieve uitslag en eventuele voorkeursstemmen, maar Beugelsdijk weet al waar hij zich vooral voor wil in gaan zetten. "Ik richt me alleen op sport", stelt hij tegenover De Telegraaf. "Ik wil bij clubs langs gaan. Waar liggen de pijnpunten, waar kunnen we ons hard voor maken?"

Maar eerst is het tijd voor een feestje, want de vooralsnog zestien zetels zijn natuurlijk een enorme verkiezingsoverwinning geboekt. "Dit is kippenvel", aldus Beugelsdijk, die spreekt van 'een mooie uitdaging.' "Hier heeft de partij zich hard voor gemaakt."

ADO is kampioen

Voetballen op hoog niveau doet Beugelsdijk in elk geval niet meer. Afgelopen zomer besloot hij dat het ook bij Scheveningen, een club uit de top van het amateurvoetbal, te stoppen. Zijn geliefde ADO vierde eerder deze week wel feest, want het dwong promotie af naar de Eredivisie. De club keert na vijf jaar terug op het hoogste niveau en maakt ook nog kans op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie.