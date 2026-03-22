PSV speelt zondagmiddag mogelijk de kampioenswedstrijd tegen Telstar. Als Feyenoord verliest van Ajax en de Eindhovenaren zelf winnen, is de landstitel binnen. Toch kampt PSV-coach Peter Bosz met enkele serieuze twijfelgevallen, zo liet hij doorschemeren tijdens de persconferentie.

PSV kampt al tijden met veel blessures, maar vooral sinds de Champions League-uitschakeling valt het op dat steeds meer spelers uitvallen. Tegen Telstar zijn er sowieso drie afwezigen (Ruben van Bommel, Alassane Plea en Sergino Dest), maar er zijn ook behoorlijk wat vraagtekens. "Ik weet écht nog niet wie er allemaal bij zijn", vertelt Bosz over de blessuregevallen.

Veel twijfels bij Bosz

Volgens de 62-jarige coach van PSV gaat het om zo'n vijf à zes twijfelgevallen. "Joey Veerman, Mauro Junior, Nick Olij, Noah Fernandez en Paul Wanner zijn een vraagteken", licht Bosz toe. Daartegen staat hoogstwaarschijnlijk wél de terugkeer van Guus Til. "Hij heeft deze week, net als Olij en Mauro, meegetraind, maar het is altijd afwachten hoe fit ze zijn. Met Til heb ik goede hoop dat hij er bij kan zijn."

Er waren ook twijfels over Anass Salah-Eddine, maar dat lijkt geen probleem te vormen. "Dat was wel een bijzonder moment. Dat was eigenlijk een gele kaart voor Yarek (Gasiorowski, red.), want hij gleed door op Anass. Hij heeft een diepe jaap in zijn knie, maar hij is gewoon fit om te spelen." Pléa is op de weg terug, laat Bosz weten. "Hij traint weer op de club, maar gaat tegen Telstar natuurlijk niet spelen. Ik hoop dat hij dit seizoen nog minuten kan maken."

Opmerkelijk veel blessures

Bosz erkent dat het aantal blessuregevallen behoorlijk oploopt, ondanks dat zijn ploeg minder wedstrijden speelt. Voor hem blijft het gissen waarom PSV steeds meer blessures heeft. "Je zou zeggen dat je minder blessures hebt als je meer rust hebt, maar dat is niet het geval. Het heeft in ieder geval niet te maken met te hard en fanatiek trainen, want het is bijna allemaal tijdens wedstrijden gebeurd." De aftrap voor het mogelijke kampioensduel is zondag om 16.45 uur.