PSV had, als alles mee zou zitten, dit weekend de landstitel kunnen behalen. Maar de Eindhovense club heeft voor de tweede keer dit seizoen van Telstar verloren. Toch kunnen trainer Peter Bosz en zijn spelers nog steeds de vroegste landstitel ooit behalen.

Kijkend naar de verliespunten staat Feyenoord nog het dichtst bij PSV in de buurt. De voorsprong van de Eindhovenaren is maarliefst vijftien punten. Dat gat ontstond door het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen Ajax in de Klassieker. Het zorgt ervoor dat een recordkampioenschap op dit moment nog steeds binnen handbereik is. Dat is na de 3-1 nederlaag tegen Telstar van zondag niet veranderd. Echter hadden de mannen van Peter Bosz vorige week al kampioen kunnen zijn, maar toen won Feyenoord en verloor PSV zelf van NEC.

Kampioenswedstrijd PSV

Feyenoord moet nog zes duels spelen in de Eredivisie en kan op maximaal 71 punten uitkomen. PSV heeft er nu 68. Nog vier punten, dan is PSV verzekerd van de landstitel. Na de interlandperiode treedt Feyenoord aan tegen Volendam.

De ploeg van Bosz kán over twee weken kampioen worden. Dan moeten ze eerst zelf op zaterdag 4 april winnen tegen het goed presterende FC Utrecht. Een dag later (5 april) komt Feyenoord in actie tegen Volendam. Als de Rotterdammers verliezen is PSV officieel kampioen, zonder zelf te winnen dan. Bij een gelijkspel van Feyenoord is PSV officieus kampioen.

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie. Als PSV geen kampioen wordt na de volgende speelronde is dit record verbreken buiten handbereik.

Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is niet meer mogelijk voor PSV. Dit record is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven. PSV kan nu op zijn vroegst in speelronde 29 kampioen worden.

Vroegste Eredivisie-kampioenen: