PSV heeft een enorm plan gepresenteerd om het Philips Stadion flink uit te breiden. De Eindhovenaren spreken van het grootste project in de clubhistorie. De ruim 35.000 mensen die er nu in het stadion kunnen, worden er als alles goedgekeurd wordt en lukt tussen de 52.000 en 58.000. "Na de komende uitbreiding, die eventueel gefaseerd wordt uitgevoerd, is het Philips Stadion af."

Rond de bestaande bouw van het stadion wordt, zo verraadt het ontwerp, een omhulsel gebouwd met een zogenoemde colonnade. Dat zorgt voor een stilistische metamorfose van de façade, waar omringd door groene perken onderdoor kan worden gelopen. Op de nieuwe buitenschil wordt op alle vier de zijdes een derde ring gerealiseerd. Daardoor ontstaat een mooi geheel zonder hoogteverschillen en blijft het geluid binnenshuis en de geluidsoverlast dus beperkt.

'Belangrijk om structureel mee te kunnen doen'

Met de geplande uitbreiding speelt PSV in op de uitbreiding van de stad en de regio. De club wil toegankelijk zijn voor jongere generaties PSV-supporters, die nu door capaciteitsgebrek niet of nauwelijks de kans hebben om wedstrijden te bezoeken. Daarnaast is groei voor PSV belangrijk om structureel mee te blijven doen aan de nationale en Europese (sub)top. Deze enorme uitbreiding is meteen de laatste die Eindhoven en de club willen doorvoeren. Er wordt gesproken van dat het Philips Stadion dan 'af' is. Volgens diverse media gaat het om een investering van honderden miljoenen euro's.

Reactie Marcel Brands

Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV, prijst zich gelukkig met de stappen die zijn gezet. "Er is hard gewerkt door onder andere architecten, de gemeente en ons eigen ontwerpteam om hier te komen. Wat er nu ligt ziet er fantastisch uit, is ambitieus en straalt respect uit naar de omgeving. De komende maanden gaan we de haalbaarheid verder onderzoeken en zal de financiering nader worden uitgewerkt. We staan aan het begin, maar als we in de regio iets bewezen hebben, is het wel dat er mooie dingen ontstaan als we er samen voor gaan."

Begin 2024 is de groeipotentie van de bezoekersaantallen tot 2030 in kaart gebracht. De voorbije maanden heeft PSV het onderzoek naar de behoefte geactualiseerd en een verdiepingsslag laten uitvoeren. Hierbij is een doorkijk gemaakt naar de potentie tot 2040. Marktonderzoek en studies van gerenommeerde bureaus uit binnen- en buitenland wijzen uit dat er een duurzame bezoekerspotentie is van 55.000 a 60.000 per wedstrijd.

In welke mate de uitbreiding daarin zal voorzien is nog niet te zeggen. Dat is onder meer afhankelijk van de te kiezen dakconstructie en de verhouding tussen reguliere plaatsen en businessruimtes. Vermoedelijk ligt de capaciteit straks tussen de 52.000 en 58.500 plaatsen en zal er veiligheidshalve een vergunning worden aangevraagd voor uitbreiding tot een maximum van 25.000. Momenteel biedt het Philips Stadion plaats aan ruim 35.000 toeschouwers.

De club streeft ernaar om in 2027 met de verbouwing te beginnen en het is de bedoeling dat die in 2030 is afgerond. Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden blijft PSV haar thuiswedstrijden in het Philips Stadion spelen.