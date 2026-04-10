Feyenoord heeft te maken met veel blessureleed richting het cruciale duel met NEC om de tweede plaats in de VriendenLoterij Eredivisie. Door het extreme aantal ontbrekende spelers voelde trainer Van Persie zich zelfs genoodzaakt om zichzelf in de basis te zetten.

Feyenoord kent in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd van zondag in de Eredivisie tegen NEC de nodige blessures. "De laatste paar jaar doe ik niet of nauwelijks meer mee aan trainingen. Vandaag heb ik dat wel gedaan, bij het basisteam. Dat geeft context over hoe we ervoor staan. Ik heb mezelf in de basis gezet, uit nood", zei Van Persie.

Vervolgens kreeg de voormalig Oranje-international de vraag of er beelden van die training zijn. "Dat hoop ik niet", lacht Van Persie. "De beentjes liepen op een gegeven moment wel vol. Maar ik zeg het alleen om aan te geven dat ik dat liever niet doe. Zeker in de grote ruimtes, want vandaag waren de ruimtes best groot", aldus de 42-jarige. "Dus dat voel je dan ook wel. Het is ook ergens wel weer leuk. Dan merk je ook hoe snel die gasten zijn."

Toch is de reden van zijn basisplek allesbehalve leuk. "Het geeft aan dat we gewoon uitdagingen hebben en dat er twijfelgevallen zijn op een aantal posities. Daarom koos ik ervoor om vandaag even mee te doen. Ideaal is dat niet."

Onduidelijkheid over blessures

Middenvelder Luciano Valente viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de openbare training. Hij kan nog niets over de ernst daarvan zeggen. "Ik weet het oprecht niet." Twee dagen daarvoor ontbraken buitenspeler Anis Hadj Moussa en verdediger Anel Ahmedhodzic met blessures in de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

"Van het grootste gedeelte van de spelers weet ik nu nog niet precies hoe ze ervoor staan voor zondag. Daar heb ik nu geen antwoord op", aldus Van Persie, die bij een nederlaag in Nijmegen de tweede plaats kwijtraakt aan NEC. "We spelen nog vijf finales. Beslissend zal deze wedstrijd niet worden, wat er ook gebeurt. Maar de uitslag zal wel impact hebben."

Nieuwe arts in medische staf

Van Persie bevestigde dat arts Casper van Eijck de medische staf van Feyenoord sinds deze week bijstaat. "Casper heeft een heel groot netwerk en is een grootheid in zijn werkgebied. Hij kijkt mee en helpt mee. Op basis van zijn ervaring en kennis is dat alleen maar goed."