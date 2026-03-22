Ronald Koeman Jr. maakt al het gehele seizoen een onuitwisbare indruk bij Telstar. Volgens zijn trainer Anthony Correia is dat zelfs dé sleutel voor het succes tegen PSV, de 'ongenaakbare' koploper van de VriendenLoterij Eredivisie. "Je merkt dat PSV in beide duels moeite heeft om druk op de bal te krijgen", zegt Koeman Jr. er zelf over.

Telstar zorgde voor de tweede keer voor een enorme stunt tegen de aanstaand landskampioen. "Het is genieten, man", opent Koeman Jr. vol enthousiasme tegen Sportnieuws.nl. "Je kunt zeggen dat het makkelijk is en dat wij het heft in handen kregen na de rode kaart, maar daarvoor hadden we het ook al goed voor elkaar. Ik moest natuurlijk wel een paar keer ingrijpen, maar dat is niet gek als je naar hun kwaliteiten kijkt. Na de rode kaart hebben we uitstekend afgemaakt."

PSV krijgt géén druk op Telstar

Net als in de eerste editie tegen De Witte Leeuwen (0-2 voor Telstar) kreeg de ploeg van Peter Bosz op geen enkel moment grip op de opbouw van de promovendus. Daarin heeft Koeman Jr. een enorme rol. "Je merkt dat PSV in beide duels moeite heeft om druk op de bal te krijgen, want wij speelden daar prima onderuit en dan komen wij in onze kracht", licht de goalie toe. "Maar tot nu toe heeft bijna elke ploeg het lastig met ons."

PSV-trainer Peter Bosz had vooraf al lovende woorden over voor de doelman, juist omdat hij rekening houdt met de kwaliteiten van Koeman Jr. Volgens Bosz speelt Telstar in de opbouw bijna met een man extra, doordat de keeper zo goed kan meevoetballen. "Als Peter Bosz dat zegt, is dat altijd mooi", erkent hij. Hij merkt dat veel clubs zich wel proberen aan te passen, maar dat de tegenzet van Telstar vrijwel altijd werkt. "Ze maken het elke keer lastiger, maar ik heb de kwaliteit om dan ook weer snel te schakelen. Eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit wat een tegenstander doet", lacht de zoon van bondscoach Ronald Koeman.

De sleutel ligt bij Koeman Jr.

Telstar-trainer Correia benadrukt vooral het belang van zijn doelman in het spel van de ploeg. "Hij pakt natuurlijk een paar goede ballen, maar vooral in balbezit zorgt hij voor rust. We komen tegen PSV veel onder druk te staan, dus dan kost het enorm veel kracht om te verdedigen. Als je dan de bal meteen verliest in de opbouw, dan wordt het een loodzware wedstrijd", legt Correia uit.

Volgens de coach helpt Koeman Jr. zijn ploeg juist op dat vlak enorm. "Ik denk dat we door Ronald nu vaak de bal in ploeg houden en dan komen we in onze kracht. Hij is zó sterk aan de bal, heeft het overzicht en brengt rust in de tent door te kiezen voor de juiste oplossingen. Complimenten voor hem", luidt de lofzang voor zijn goalie.

Verstieren van kampioensfeest

Koeman Jr. geeft eerlijk toe dat hij vooraf wel heeft nagedacht over de mogelijkheid dat PSV tegen Telstar kampioen zou worden, als naaste belager Feyenoord van Ajax zou verliezen. "Natuurlijk", vertelt hij, terwijl er een kleine glimlach op zijn gezicht verschijnt. "Je wil niet dat ze hier kampioen worden, maar eerlijk gezegd denk ik ook niet dat ze hier kampioen zouden willen worden. Ze zouden het heus niet laten lopen, maar ze willen liever thuis tegen FC Utrecht kampioen worden." Dat wordt echter nog een behoorlijke kluif, dan moet Feyenoord verliezen van FC Volendam.

Twee zeges tegen PSV

Promovendus Telstar is opmerkelijk genoeg de enige ploeg in de gehele Eredivisie die géén punten heeft laten liggen tegen PSV. "Dat is wel bijzonder, maar het zegt ook wel iets over waar wij mee bezig zijn", gaat Koeman Jr. verder. Hij wijst echter op het bredere plaatje. "Wij hebben een geweldige eindsprint met nu drie overwinningen in de laatste vier wedstrijden. Al hadden dat er vier uit vier moeten zijn, want tegen Heerenveen hadden we zó veel kansen. Nou ja, dan is het wel extra lekker dat we nu drie bonuspunten mogen bijschrijven."

Deze zes punten kunnen wel eens héél belangrijk zijn voor Telstar in de strijd tegen degradatie. De club uit Velsen heeft 27 punten met nog zes wedstrijden te gaan. Daarmee staan ze op gelijke hoogte met FC Volendam en Telstar. "We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel een goed doelsaldo en ik heb er wel vertrouwen in dat wij ons kunnen handhaven", verklaart Koeman Jr..