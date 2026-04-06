Veel mensen bezoeken tijdens de Paasdagen traditiegetrouw hun familie. Zo ook voor Sylvie Meis, die is afgereisd naar Nederland om met haar zoon Damián aan het paasontbijt te kunnen. Bovendien maakt ze het beste van haar bezoek, want ze brengt ook een bijzonder uitstapje.

Sylvie Meis woont natuurlijk al jarenlang bij de Oosterburen in Duitsland, maar heeft nog altijd veel van haar familie in Nederland wonen. Tijdens de Paasdagen kan ze het dan ook niet laten om een bezoekje te brengen aan Amsterdam, waar ze onder meer afspreekt met zoon Damián van der Vaart. En als je toch in Nederland bent, kan je maar net zo goed een uitstapje maken naar het Gelredome.

Tijd voor familie

Op haar eigen Instagram-account deelt de 47-jarige Meis een aantal leuke familiefoto's. "Family time", schrijft de presentatrice bij het bericht. Te zien valt dat ze een gezellige paasbrunch heeft gehad met zoon Damián en haar broer Daniel Meis.

En Meis komt uiteraard niet voor maar één dagje de grens over, want ook op tweede Paasdag is ze nog altijd bij familie in Nederland. "Paasmaandag. We vieren het seizoen van een nieuw begin, bloeiende bloemen en momenten die licht en moeiteloos aanvoelen", aldus Meis bij een foto waarop ze straalt in een roze jurk. Maar dat is niet het enige wat er op maandag voor haar op het programma staat.

Bijzonder uitstapje

Later deelt de ex-vrouw van Rafael van der Vaart namelijk dat ze zich aan het klaarmaken is voor een bijzonder uitstapje. Samen met broer Daniel maakt ze namelijk de reis naar Arnhem om daar het Gelredome te bezoeken. En dat is uiteraard niet voor niets.

In de namiddag op maandag speelt zoon Damián namelijk met de beloften van Ajax de competitiewedstrijd tegen Vitesse. Aangezien het voor Meis niet altijd even makkelijk is om een bezoekje te brengen aan duels van haar zoon, maakt ze daar dit weekend goed gebruik van. "Trotse mama en oom op weg naar Gelredome", schrijft ze. De kleine Van der Vaart beleeft dit jaar namelijk zijn absolute doorbraak bij Ajax. De middenvelder speelt vrijwel wekelijks en zal naar verwachting ook in Arnhem in actie komen. Met zijn moeder en oom in het publiek zal hij ongetwijfeld met veel motivatie aan de aftrap verschijnen.