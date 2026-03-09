Technisch directeur Jordi Cruijff wil volgend seizoen weer meedoen om de titel met Ajax. Dit zei de beleidsbepaler maandag tijdens de vergadering voor aandeelhouders waar hij officieel werd benoemd.

"Ik ben niet het type dat zegt: over drie jaar wil ik iets hebben bereikt. Ik denk dat ik snel dingen kan analyseren. Mijn ambitie is om een elftal samen te stellen dat kan strijden om de titel", aldus Cruijff, die een contract ondertekende tot de zomer van 2028. "Als je een contract voor vier jaar sluit, kom je in je comfortzone. Ik ben meer van de korte termijn. Hoe meer druk ik ervaar, hoe beter ik functioneer. Dan ben ik op mijn best. Mijn vader zei ooit: als je faalt, faal dan met je eigen ideeën."

Cruijff zei dat hij niet naar Ajax is gekomen voor het geld. "Dan had ik beter buiten Nederland kunnen blijven. Wat ik hier ga verdienen, is het laagste waar ik de laatste tien jaar heb gewerkt. Ik ga ervoor en ben niet bang om beslissingen te nemen", aldus Cruijff, die zondag hoofdtrainer Fred Grim bij het eerste weghaalde en eerder Willem Weijs van Jong Ajax wegstuurde.

Negenvoudig international Cruijff keek zijn ogen uit tijdens de vergadering, waarbij de aandeelhouders vele zeer uiteenlopende vragen stelden. "Ik moet even wennen aan deze nieuwe wereld. Met deze 'extra's' ben ik nog niet eerder betrokken geweest."

Raad van commissarissen

Tijdens de vergadering presenteerde Ajax ook een nieuwe raad van commissarissen. Voorzitter Lesley Bamberger, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim werden maandagochtend in de Johan Cruijff ArenA aangesteld tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Van de aandeelhouders was 79,03 procent aanwezig. De steun voor de aanstelling van De Gaay Fortman en voetbalcommissaris Ophof was unaniem. Bijna 100 procent ging akkoord met de benoeming van Bamberger, Coronel en Stutterheim.

Bamberger is de opvolger van Carolien Gehrels, die in september stopte. Ook Hermine Voûte, Danny Blind en Sirik Goeman hebben plaatsgemaakt. Vicevoorzitter Dirk Anbeek leidde de vergadering.