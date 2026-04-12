Feyenoord-trainer Robin van Persie kookte zondagmiddag van woede na een volgens hem onbegrijpelijke beslissing. NEC-verdediger Phillipe Sandler kreeg een gele kaart, terwijl hij een doorgebroken speler leek neer te halen. De NEC'er geeft nu tekst en uitleg over het veelbesproken moment. "Als hij (Serdar Gözübüyük, red.) dat zo vertelt, dan lijkt me dat de juiste beslissing", zegt Sandler tegen Sportnieuws.nl.

Feyenoord-spits Ayase Ueda werd in de 53e minuut onderuit getikt door Sandler, maar scheidsrechter Gözübüyük zag er aanvankelijk niets in. De VAR greep in en gaf een vrije trap, maar een rode kaart bleef uit. Sandler schrok, maar werd gespaard. "Ik dacht in eerste instantie wel: hij gaat 'm geven", erkent de 29-jarige verdediger. "Meestal als een scheidsrechter naar het scherm wordt geroepen, dan is het foute boel."

Opmerkelijke beslissing

Volgens Sandler was er echter een duidelijke verklaring voor de beslissing van de arbitrage. "Serdar kwam naar me toe en zei: de bal gaat te ver naar de buitenkant. Ik heb het zelf net ook even teruggezien en vindt het moeilijk om er een mening over te hebben", vervolgt Sandler. "Als verdediger loop je terug en dan snijdt hij (Ueda, red.) mij af. Hij gaat ook nog iets langzamer lopen, waardoor je er automatisch tegenaan loopt. Je kunt moeilijk stoppen."

"Ik ben zelf geen scheids en ken ook niet alle regels", geeft de NEC'er eerlijk toe. "Alleen, als hij (Gözübüyük, red.) mij dat zo vertelt, dan lijkt me dat de juiste beslissing." Sandler kan er niets mee dat Robin van Persie en Luciano Valente het een schande vinden. "Ik denk dat de scheidsrechter het beter weet dan iemand van Feyenoord of NEC."

Verbazing bij oud-topscheids

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende heeft met verbazing naar het moment gekeken. "Volgens de spelregels moet de VAR er een rode kaart in hebben gezien anders had hij niet hoeven in te grijpen. De wijze van hervatting (vrije schop en gele kaart voor Sandler) wekt verbazing", schrijft Van der Ende.

Nog wat vragen over situatie met Sandler en Ueda. Volgens de spelregels moet de VAR er een rode kaart in hebben gezien anders had hij niet hoeven in te grijpen. De wijze van hervatting (vrije schop en gele kaart voor Sandler) wekt ook verbazing. pic.twitter.com/BO4DsgTCaT — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) April 12, 2026

Sandler haalt opgelucht adem

Voor Sandler was er een hoop opluchting bij de beslissing van de arbiter. Bij een directe rode kaart was hij namelijk geschorst geweest voor de bekerfinale. "Toen ik hem naar het scherm zag lopen, dacht ik wel even: het zal toch niet? Dat gaat toch wel even een paar seconden door je heen. Maar gelukkig ben ik er gewoon bij. Dit zijn de potjes waar je het voor doet", besluit Sandler over de bekerfinale van volgende week zondag tegen AZ.