De eerste testweek van Max Verstappen voor het nieuwe seizoen zit erop. Hij kroop op vrijdag na een korte tussenstop thuis achter het stuur van de nieuwe Red Bull-bolide en dat zitje stond hij niet meer af aan teagenoot Isack Hadjar.

Verstappen had "een productieve dag" achter de rug in zijn nieuwe RB22 op het circuit van Barcelona. Dat laat de Formule 1-coureur weten via zijn eigen website. Verstappen legde vrijdag 118 ronden af in de wagen van zijn team Red Bull. "We rijden met verschillende afstellingen en proberen zoveel mogelijk ronden te rijden om gedurende de dag zoveel mogelijk uit te proberen. Dat is ons gelukt", aldus Verstappen.

Retourtje Monaco

Verstappen moest dinsdag zijn test afbreken na een crash van zijn nieuwe teamgenoot Hadjar. De Fransman parkeerde zijn Red Bull achterstevoren tegen de muur. Omdat onderdelen schaars zijn, moesten vervangende stukken worden ingevlogen vanuit Milton Keynes. Het zorgde ervoor dat Verstappen pas vrijdag weer in actie kwam. Tussendoor vloog hij terug naar Monaco.

Alle Formule 1-teams mochten op drie van de vijf beschikbare dagen in Barcelona rijden. Verstappen keek tevreden terug. "Ik heb veel op een droge baan kunnen rijden. Dat was het doel. We hebben veel geleerd. Er is natuurlijk nog veel werk te verzetten. We leren veel over de auto en powerunit en begrijpen die steeds beter", aldus Verstappen.

Nieuw seizoen

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Om aan alle vernieuwingen te wennen, heeft de Formule 1 drie testmomenten ingelast. De eerste in Barcelona is al achter de rug, in februari zijn er nog twee testweken in Bahrein. Op 8 maart staat de Grote Prijs van Australië op het programma. Verstappen zal dan voor het eerst met nummer 3, nadat hij vorig jaar de wereldtitel aan Lando Norris moest laten.