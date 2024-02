Alpine is de volgende ploeg in de Formule 1 die de nieuwe wagen voor komend seizoen presenteert. Op woensdag ziet de hele wereld de A524. Daags voor de lancering dropte Alpine een enorme teaser.

Op X is een deel van - wat lijkt - de voorvleugel te zien. Wat opvalt is dat deze helemaal roze is. 'Nog een teaser kan geen kwaad', schrijf Alpine erbij. In de voorgaande seizoenen reed het team ook al enkele grands prix in een roze livery. Dit vanwege de samenwerking met sponsor BWT.

Another teaser won’t hurt 😉 pic.twitter.com/NLbxOau894 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 6, 2024