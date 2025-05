Babynieuws Max Verstappen en Kelly Piquet op komst? Formule 1-fans maken zich zorgen

Formule 1-volgers zijn al maandenlang bezig met de aanstaande bevalling van Kelly Piquet. De partner van Max Verstappen is hoogzwanger en lijkt deze maand een baby ter wereld te brengen. Dit weekend zou Verstappen in actie moeten komen tijdens de GP van Miami, maar veel fans denken dat de Nederlander er door het babynieuws helemaal niet bij is.

Het raceweekend in de Amerikaanse stad begint namelijk vrijdagavond (Nederlandse tijd), maar een dag van tevoren lijkt het er op dat Verstappen nog 'gewoon' in Monaco zit. Dat is de thuishaven van de Formule 1-coureur en Piquet. Op X doen de nodige geruchten de rondte dat de viervoudig wereldkampioen inderdaag niet in Amerika, maar nog in Europa zit.

Voor velen is één en één uiteraard twee. Fans lijken zeker te weten dat de Nederlander nog in zijn woonplaats Monaco is en het bekende kanaal VerstappenJet lijkt die theorie te bevestigen. Dat account volgt namelijk het privévliegtuig van Verstappen en volgens zijn gegevens staat de jet inderdaad nog op een Frans vliegveld.

Alles wijst er dus op dat Verstappen nog in Monaco verblijft, mogelijk vanwege een aanstaande geboorte? Feit is wel dat Piquet volgens de laatste berichten begin mei is uitgerekend en dat het dus een realistische theorie is.

Verre reis naar Miami

Als Verstappen nog in Europa is en hij tijdig in Miami wilt zijn, moet hij haast maken. Het is namelijk zo'n 12 uur vliegen naar de Verenigde Staten. Op vrijdag kan Verstappen, als hij rijdt, meteen aan de bak. Op vrijdag vindt de eerste en enige vrije training plaats, terwijl een paar uur later de sprintkwalificatie wordt afgewerkt. Bezorgde fans denken dat Verstappen in ieder geval een deel van het weekend mist.

Op zaterdag is het tijd voor de sprintrace en de 'echte' kwalificatie. Op zondag begint de race om 22.00 uur Nederlandse tijd. Of Verstappen er bij is, is dus nog even afwachten. Duidelijk is wel al dat hij niet aanschuift tijdens de persconferentie. Zijn ploeggenoot Yuki Tsunoda schuift wel aan, net als teambaas Christian Horner.