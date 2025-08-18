Richard Verschoor moet nog flink zijn best doen wil hij kampioen worden in de Formule 2. De coureur staat op dit moment derde en zijn laatste races waren niet indrukwekkend. Volgens Verschoor zelf kwam dit mede door zijn gewicht.

Op het moment moet Verschoor nog vier races rijden en hij staat derde in de Formule 2-stand. Leonardo Fornaroli staat op dit moment op één en Jak Crawford op 2. De Italiaan en de Brit zijn in een spannende strijd verwikkeld, aangezien het gat tussen die coureurs slechts twee punten is. Verschoor volgt op forse afstand op de derde plaats. Het gat tussen de Nederlander en Fornaroli is al negentien punten.

Gewicht van Verschoor

Tijdens de laatste races in Engeland, België en Hongarije stelde Verschoor teleur en tegenover Motorsport.com vertelt de Nederlander ook dat de races niet naar zijn eigen zin gingen. "De laatste paar weekenden gingen niet zoals ik wilde, nee. Het is wel een beetje à la Formule 2 natuurlijk, maar doet moet geen excuus zijn. Het was gewoon niet goed genoeg en ook wel echt balen."

De Nederlander denkt echter dat zijn gewicht mogelijk een rol speelt in de mindere prestaties van de laatste weken. "Ik moet zeggen dat ik op dat soort momenten ook wel een beetje een nadeel van mijn gewicht heb gehad. Ik ben ongeveer tachtig kilo met alles aan. Qua regels pakken ze in de Formule 2 het gemiddelde van alle coureurs met nog een beetje erbij, maar daar zit ik zwaar boven doordat ik zo lang ben. Mensen zeggen misschien 'je moet afvallen', maar bij mij kan er eigenlijk niks meer af."

Het gewicht van Verschoor heeft op verschillende manieren een nadeel voor hem, aldus de coureur zelf. "We zijn onderaan de streep gewoon zo'n drie kilo zwaarder dan de rest. In Boedapest hebben we geprobeerd om dat te compenseren door in de kwalificatie minder brandstof mee te nemen, maar dat pakte helemaal niet goed uit. We hadden eigenlijk nog een rondje extra nodig, maar dat kon niet meer doordat we daar de benzine niet meer voor hadden."