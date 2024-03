Brand in de Red Bull | Max Verstappen valt al na vier rondjes uit tijdens GP van Australië

De GP van Australië duurde maar heel kort voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing ging nog van pole position van start, maar binnen vier rondjes moest hij zijn auto met enige nood in de pitstraat parkeren. Er zat brand in zijn auto.

Op het Albert Park Circuit, waar Verstappen nog goed weg kwam, reed Verstappen met een nieuwe motor. Hij was nog goed weg, maar verloor zijn leidende positie in ronde twee. Nog niets aan de hand, want Carlos Sainz had DRS en vloog zo de Nederlander voorbij.

Brand in de auto

Na de inhaalactie klaagde Verstappen over de boordradio dat hij z'n auto verloor. Een ronde later vloekte de Nederlander nog een stukje harder dat hij z'n auto weer kwijt was. In ronde vier bleek het einde verhaal. Er kwam rook onder de auto vandaan en even later riep Verstappen over de boordradio dat er brand in z'n auto zat.

Brandblussers

Met flinke rookontwikkeling rolde Verstappen naar z'n team, dat klaar stond met brandblussers. De rem van Verstappen aan de rechter achterkant was helemaal weggefikt en Verstappen zag zijn team flink blussen. Gelukkig bleef een echte brand uit en kon de Red Bull-coureur gewoon uitstappen.

Carlos Sainz kon de race daarna als leider vervolgen en op jacht naar de overwinning in Australië.