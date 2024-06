Buitenlandse media over zege Max Verstappen in Canada: 'Verstappen verpestte het Mercedes-wonder'

Max Verstappen won dankzij 'vakmanschap' van hem en zijn team de Grand Prix van Canada. Dat vond men in Italië. In andere landen wordt ook lovend gesproken over de prachtige prestatie van Verstappen. Maar in Duitsland waren ze iets minder blij.

La Gazzetta Dello Sport sprak over 'vakmanschap' van Verstappen. Máár de Italiaanse krant verwacht nog veel spannende races dit seizoen. 'Ondanks het vakmanschap van Max (overwinning nummer 60 uit zijn carrière) en Red Bull heeft Montreal bevestigd dat we waarschijnlijk nog meer races zullen zien die niet zo voor de hand liggend zijn.'

ESPN UK weet waar hét moment van Verstappen lag. 'Dat was toen Logan Sargeant spinde in ronde 25 en zo een safety car veroorzaakte.' Op dat moment lag Norris aan de leiding, maar de Brit was al voorbij de pitstraat toen de safety car bekend werd gemaakt. Zo kon Verstappen een gratis pitstop maken, terwijl Norris pas een ronde later nieuwe banden kon nemen.

'Eindelijk weer Formule GEIL'

In Duitsland was men niet zo blij met het succes van Verstappen. Bild kopte: 'Verstappen verpestte het Mercedes-wonder.' Toch was de Duitse krant ook héél enthousiast over 'de beste race van het jaar'. 'Eindelijk weer Formule GEIL', zo omschreef Bild de race. 'Geil' betekent in het Duits iets als 'geweldig'.

Het Nieuwsblad richtte zich niet per se op Verstappen, maar sprak vooral over een 'fantastisch raceweekend'. De spannende kwalificatie - waarbij George Russell en Verstappen precies dezelfde tijd reden - en de chaos bij de race. Het Belgische medium schreef: 'George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, allemaal leken ze op een gegeven moment op weg naar de overwinning.'

Reactie Max Verstappen

Zelf was Verstappen ook erg te spreken over de race, waar hij hard moest werken voor de eindzege. "Dit is wat de Formule 1 eens in de zoveel tijd nodig heeft", zei hij direct na de race. "Ik houd enorm van deze races en heb er echt van genoten."