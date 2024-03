Carlos Sainz won eerste duel van Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc: 'Lang geleden dat ik aanviel'

Carlos Sainz weet dat hij na dit seizoen Ferrari moet verlaten voor Lewis Hamilton. Charles Leclerc mag wel blijven zitten. Zaterdag liet Sainz op de baan zien sneller te zijn dan zijn teamgenoot in Bahrein.

De Spanjaard haalde zijn teamgenoot van Ferrari in en eindigde uiteindelijk voor hem op de derde plek. Leclerc had overigens wel een beetje last van zijn remmen. Die inhaalpoging zag er érg spannend en close uit, maar volgens Sainz moeten we het niet overdrijven.

"Hoewel het op tv misschien zo leek, was het nooit écht close tussen ons", wordt Sainz geciteerd door Formule1.nl . "Er was altijd marge, ik had alles onder controle. Ik heb niemand bij het inhalen in gevaar gebracht, en ook altijd oog gehad voor Charles, zodat hij niet veel tijd zou verliezen."

Sainz was natuurlijk maar wat blij dat hij zo aan het seizoen begonnen is. " Het is belangrijk het seizoen goed te starten met een sterke race. Niet eens zozeer voor mijn toekomst, maar vooral voor mijzelf. Ik heb nu een auto waarmee ik kan racen, aanvallen en niet alleen maar aan bandenmanagement hoef te denken."

'Laatste keer dat ik aanviel was heel lang geleden'

Hij vindt dat er een wereld van verschil is met de Ferrari van vorig jaar. Sainz heeft opeens weer het gevoel dat hij op de baan kan inhalen. " De laatste keer dat ik aanviel was in Oostenrijk vorig jaar, heel lang geleden. Het enige dat je kon doen was banden beheersen en in de spiegels kijken: er was bijna geen mogelijkheid in te halen."