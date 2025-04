Charles Leclerc haalt uit naar Ferrari na teleurstellende resultaten: 'Vanaf nu beslis ik zelf'

Charles Leclerc is helemaal niet blij met het huidige beleid bij Ferrari. De Monegask staat op een teleurstellende zesde plek in het Formule 1-kampioenschap. Volgens Corriere Dello Sport is de coureur van plan het de komende race helemaal anders te gaan doen. "Vanaf nu beslis ik zelf."

Leclerc zou zijn Ferrari verder willen ontwikkelen, maar teambaas Fred Vasseur trapt op de rem. Hij ziet namelijk dat er balansproblemen zijn die eerst moeten worden opgelost, voordat de coureurs aan updates kunnen denken. Ondertussen zou Lewis Hamilton beweren dat de auto van zijn teamgenoot sneller is dan zijn eigen.

Corriere Dello Sport vindt het maar opvallend. Het Italiaanse medium schrijft dat de coureurs twee maanden geleden nog zeiden dat ze een soortgelijke rijstijl én technische voorkeur hebben. Maar het hanteren van dezelfde set-up werkt niet meer. Om die reden zou Leclerc afgelopen zaterdag - na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan - hebben gezegd dat hij 'zijn eigen weg' zou gaan.

'Andere visie'

Wat dat betekent? Dat Leclerc vanaf nu niet meer blind de set-up van Hamilton overneemt, maar zelfs met zijn monteurs kijkt wat het beste is voor zijn Ferrari. Helemaal niet ongebruikelijk in de autosport om te doen, trouwens.

Leclerc begon en eindigde de race in Japan als vierde, Hamilton werd zevende. Het levert de Monegask een zesde plek op in het kampioenschap, terwijl zijn teamgenoot achtste staat. Hamilton werd in het verleden liefst zeven keer wereldkampioen in de Formule 1.

Grand Prix van Bahrein

"Ik ga naar Sakhir met een andere visie op de tests", zegt Leclerc. "Ik heb een heel duidelijke richting die ik op wil met mijn rijstijl, en ik hoop dat het zijn vruchten afwerpt." Het strijdplan van Hamilton is wat minder overtuigend: "Ik hoop dat de GP van Bahrein mij op de een of andere manier dichterbij zal brengen."

De Grand Prix van Bahrein staat komende zondag op het programma om 17.00 uur.