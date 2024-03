Christian Horner geeft makers F1-serie Drive to Survive ervan langs: 'Dit is allemaal jullie schuld'

Red Bull-teambaas Christian Horner is niet mals voor de makers van Drive to Survive. De Netflix-serie filmt de Formule 1 van achter de schermen en legt vaak de sappige details bloot. Horner - die behoorlijk onder vuur kwam te liggen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag - is hier inmiddels minder blij mee.

Horner was lange tijd een van dé gezichten van Drive to Survive. De teambaas kwam veelvuldig in beeld en legde haarfijn uit wat er zich allemaal afspeelt in de achterkamertjes van de Formule 1. Nu hij zelf onderdeel is van een behoorlijk schandaal lijkt hij al deze media-aandacht minder te kunnen waarderen. "Dit is allemaal jullie schuld', zei hij tegen me", aldus Netflix-producent James Gay-Rees in The Telegraph.

Toch verzekert Gay-Rees de fans van Drive to Survive dat de crisis rondom Horner - die feitelijk nog steeds gaande is - wel gewoon aan bod komt in het nieuwe seizoen. "Natuurlijk moet het benoemd worden", legde hij uit. "Iedereen zal willen dat het op een bepaalde manier in beeld wordt gebracht. Dus we moeten een manier vinden waarmee iedereen tevreden blijft. Natuurlijk willen we ook Netflix blij maken maar vooral ook onszelf - we moeten wel nog kunnen slapen met de beslissingen die we nemen."

Horner-gate

De rel rondom Christian Horner leek met een sisser af te lopen. Na een intern onderzoek werd de topman vrijgesproken van de aantijgingen, maar toen deelde een anonieme bron een bestand met compromitterende Whatsapp-gesprekken van Horner. Inmiddels is de vrouw die hem beschuldigde in hoger beroep gegaan. Daarnaast dreigt ze ook nog eens naar de arbeidsrechtbank te stappen. In de Formule 1 gaat men ervan uit dat het verhaal nog een staartje krijgt.