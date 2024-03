Christian Horner reageert op keiharde uithaal Jos Verstappen en is klaar met de hele relet

Red Bull Racing heeft de vrouwelijk collega die betrokken is bij het schandaal rondom teambaas Christian Horner geschorst, dat meldt The Sun. De vrouw van Horner zou hier op aangedrongen hebben bij het team. De teambaas werd donderdag tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië dan ook flink op de grill gelegd hierover. Ook werd hem gevraagd naar de harde kritiek van Jos Verstappen.

Horner moest samen met teambazen Mike Crack (Aston Martin), Bruno Famin (Alpine) en James Vowles (Williams) op de persconferentie verschijnen, maar de aanwezige journalisten hadden weinig interesse in de andere drie. De teambaas van Red Bull werd bestookt met vragen.

De teambaas wilde inhoudelijk niets over de zaak met de vrouwelijke mederwerker zeggen, maar gaf wel aan er klaar mee te zijn: "De klacht is onderzocht en afgewezen. Het is tijd om er een streep onder te zetten. De inbreuk op mijn familie is nu wel genoeg geweest. Ik heb een geweldige familie en vrouw die achter me stond. Het was een hectische periode. Anderen binnen de sport hebben geprobeerd om er gebruik van te maken. Dat is de minder mooie kant van de Formule 1."

Horner ging ook in op de vraag waarom er niet duidelijk wordt gecommuniceerd over de situatie: "Het is vertrouwelijk en dat zal bij de meeste bedrijven het geval zijn. De enige reden dat er aandacht voor is gekomen, is dat het naar de buitenwereld gelekt is. Zelfs als ik er iets over zou willen zeggen dan kan dat niet."

Kritiek Jos Verstappen

Jos Verstappen liet vorige week na de Grand Prix in Bahrein weten dat het team op ontploffen staat door de acties van Horner. De woorden van Verstappen senior had Horner dan ook zeker meegekregen meegekregen: "Ik ben ervan op de hoogte en er zijn gesprekken gevoerd na de race in Bahrein. Iedereen binnen het team focust zich op de toekomst. We kijken vooruit."

Jos Verstappen keihard over Christian Horner: 'Slachtoffer? Hij veroorzaakt de problemen' Jos Verstappen houdt zich niet in over Christian Horner. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen snapt niet dat de teambaas van zijn zoon 'het slachtoffer speelt'.

Schorsing vrouwelijke medewerker

Geri Horner, ook bekend als zangeres van de Spice Girls, was opgelucht nadat het nieuws naar buiten kwam dat haar man niet schuldig werd bevonden aan seksuele intimidatie. Totdat vervolgens de berichtjes tussen Horner en de vrouwelijke collega gelekt werden. Dit kwam als een enorme klap voor de oud-zangeres.

Als reactie daarop zou ze bij het team hebben aangedrongen dat de vrouw in kwestie uit het beeld zou moeten verdwijnen bij Red Bull. Dit zou een van de regels zijn die zij met haar man heeft opgesteld nadat zijn privéberichten online kwamen te staan.

'Vrouwelijke Red Bull-collega heeft nog steeds contact met Christian Horner en wilde naar Bahrein vliegen' Er wordt langzaam maar zeker wat meer bekend over de vrouwelijke collega van Christian Horner in de inmiddels bekende Red Bull-kwestie. Volgens de Engelse tabloids zouden de twee nog steeds contact hebben.

Red Bull heeft de medewerkster nu geschorst. The Sun meldt wel dat zij volledig doorbetaald krijgt. Sinds afgelopen maandag is ze niet meer op het hoofdkantoor van Red Bull gezien nadat haar geadviseerd was om thuis te blijven.

Vergeven

In Bahrein was Geri met Christian te zien in het paddock. De twee liepen hand in hand alsof er niks mis was. Zij zou hem vergeven hebben na de beschuldigingen over de seksuele intimidatie. Dat was voordat de berichten tussen Horner en de vrouwelijke collega naar buiten kwamen. De vraag was hoe zijn vrouw daarop zou reageren. Met de schorsing van de Red Bull-medewerkster lijkt daar nu enigszins een antwoord op gekomen te zijn.

'Spice Girl Geri support Christian Horner weer na uitleg over gelekte screenshots' Geri Horner was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Bahrein, nadat er screenshots van haar man waren gelekt. Daarin was appverkeer tussen Christian Horner en een vrouw te lezen. In Bahrein leek het weer een soort van koek en ei tussen hem en zijn vrouw.

Saoedi-Arabië

Het nieuws over de schorsing komt naar buiten op de eerste dag van het nieuwe Grand Prix-weekend. In Saoedi-Arabië staat ronde twee van het nieuwe Formule 1-seizoen op de planning. De problemen rondom Red Bull vertalen zich waarschijnlijk niet naar de baan. Max Verstappen is de grote favoriet om zaterdag als eerste over de finish te komen in Jeddah.