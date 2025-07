Max Verstappen lijkt in 2026 verplicht bij Red Bull Racing te blijven. De Formule 1-coureur had een ontsnappingsclausule in zijn contract, maar daar waren zijn prestaties 'te goed' voor. Het lijkt erop dat hij in 2027 over een nieuwe clausule beschikt.

De afgelopen weken waren Verstappen en Mercedes met elkaar aan het flirten, maar tot een deal kwam het niet. De reden: de Nederlander was te goed voor zijn eigen clausule. De viervoudig wereldkampioen had in zijn contract staat dat hij in de zomerstop lager moest staan dan derde in het wereldkampioenschap om in 2026 weg te kunnen bij Red Bull Racing.

Met nog één race te gaan tot de zomerstop, de Grand Prix van Hongarije, is het voor Verstappen onmogelijk om nog lager dan derde te staan in het klassement.

'Logisch vanuit zijn perspectief'

Dat is ook helemaal niet erg voor Verstappen, meent oud-wereldkampioen Nico Rosberg. "Het lijkt er nu op dat hij vanwege die clausule verplicht is om bij Red Bull te blijven. Dat is ook logisch vanuit zijn perspectief, want het is heel lastig om te beoordelen wie het beste zal presteren met de nieuwe reglementen. Ik weet ook zeker dat Red Bull er goed voor zal staan."

'Max heeft alle kaarten in handen'

En ook Sky Sports-journalist Simon Lazenby is van mening dat dit een gouden zet is geweest van Verstappen. "Max heeft alle kaarten in handen. Hij kan nu bekijken wie de beste auto heeft, en dan zijn keuze voor 2027 maken. Wij begrijpen ook dat hij voor volgend jaar een andere prestatieclausule in zijn contract heeft staan."

Zo zou nieuwe clausule eruitzien

En hoe die clausule er dán uitziet? Nou, nog meer in het voordeel van Verstappen, zo blijkt. "Als hij dan in de zomerstop niet eerste of tweede staat, mag hij naar een ander team vertrekken." Het contract van de Limburger loopt tot en met 2028 bij de renstal waar hij al jaren voor rijdt, maar er zijn dus genoeg tussentijdse opties voor Verstappen om er tussenuit te glippen.