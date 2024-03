Crashgate: waarom Felipe Massa de wereldtitel van 2008 wil hebben

Felipe Massa heeft de Formule 1 voor de rechter gesleept: hij wil namelijk de wereldtitel van 2008 hebben. En daar heeft hij nogal wat argumenten voor. Maar wat gebeurde er eigenlijk precies in 2008?

In 2008 zag de Formule 1 er nogal anders uit dan nu. Toch zijn er twee huidige coureurs die toen ook al op de grid te zien waren: Fernando Alonso bij Renault en Lewis Hamilton bij McLaren-Mercedes. Beide coureurs hadden een hoofdrol in dat jaar: Hamilton door de wereldtitel te pakken, Alonso door de crashgate.

Crashgate

Met terugwerkende kracht bleek 2008 een bizar jaar voor de Formule 1. En in het bijzonder de Grand Prix van Singapore, waar Massa zich op pole position had geplaatst voor de race. Bij de race zelf kwam er een moment dat Alonso de race zou kunnen winnen, áls er op dat moment een Safety Car zou komen.

Weet je wat?, dacht Renault-teambaas Flavio Briatore, we laten teamgenoot Nelson Piquet jr. crashen. De Braziliaan voerde netjes zijn taak uit en Alonso won de race. Hamilton eindigde die race als derde, Massa buiten de punten als dertiende.

Een jaar later maakte Piquet bekend dat hij opzettelijk crashte, wat de crashgate veroorzaakte. De F1 besloot om het raceresultaat te laten staan, waar Massa nu nog kwaad over is. Hij kwam namelijk aan het einde van het seizoen één punt tekort om Hamilton te verslaan, terwijl hij bij die GP van Singapore op koers lag om de race te winnen.

Fernando Alonso moest ook op het matje komen na de crashgate / Getty Images

Hamilton is dus kampioen geworden met een beetje hulp van Renault, maar kon daar zelf niks aan doen. Toch wil Massa wél graag die titel hebben, omdat hij benadeeld is door de schandalige actie van het Franse team. Daarnaast wil hij een financiële compensatie van de F1 voor het misgelopen WK-geld.

Het advocatenbureau van Massa schreef het volgende in een verklaring: "De heer Massa eist verklaringen dat de FIA ​​haar reglementen heeft overtreden door niet onmiddellijk onderzoek te doen naar de crash van Nelson Piquet junior tijdens de Grote Prijs van Singapore in 2008, en dat als zij correct had gehandeld, de heer Massa dat jaar het kampioenschap zou hebben gewonnen."

'Is that Glock?!'

De GP van Singapore was overigens de vijftiende van de achttiende race van dat seizoen. In de allerlaatste race moest Massa winnen in zijn thuisland Brazilië om nog kans te maken op de wereldtitel. Dat deed hij en éventjes leek hij zelfs wereldkampioen, totdat de Toyota van Timo Glock vlak voor de finish stil viel en Hamilton hem nog passeerde. De Brit pakte zo het extra benodigde punt om zijn eerste wereldkampioenschap te pakken.