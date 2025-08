Max Verstappen is met de twaalfde tijd geëindigd tijdens de derde vrije training in Hongarije. Net als vrijdag kwam de Nederlander ruim een seconde tekort. Oscar Piastri reed de snelste tijd.

Ongeveer een kwartier nadat de derde vrije training van start ging, kwam Verstappen naar buiten op zachte banden, waarmee hij een prima start kende en al vrij snel naar de snelste tijd ging. Alhoewel die al weer vrij snel werd overgenomen door Charles Leclerc en later George Russell en Oscar Piastri. Nadat de Nederlander nog wat ronden op de zachte banden had gereden, maar zijn tijd niet meer kon verbeteren, ging hij naar binnen met P5.

Ruim een seconde verschil

Later kwam Verstappen op teleurstellende wijze weer naar buiten. Hij kwam 1,2 seconde tekort en moest het daarmee doen met een twaalfde plaats. Er werden geen lange runs gereden. De strijd om poleposition lijkt wederom te gaan tussen de McLaren-coureurs. Al zal dat voor Verstappen nu even een zorg zijn, het is met deze plaats namelijk überhaupt maar de vraag of hij door de eerste twee delen van de kwalificatie komt.

Opmerkelijk incident VT2

Verstappen eindigde vrijdag met de veertiende tijd. Toch wist hij met zijn optreden wereldwijd de media te halen, door een opmerkelijk incident tijdens de tweede vrije training. De Nederlander gooide een handdoek uit zijn auto, een actie die hem een straf had kunnen opleveren.

Uiteindelijk komt hij er zonder gevolgen vanaf, maar het incident zorgt voor flink wat opschudding in de media. "Max Verstappen op bizarre wijze betrapt", kopte The Sun. The Daily Telegraph sprak van een "bizar handdoek-incident."

Grand Prix van Hongarije

De Hungaroring staat voor de veertigste keer op de kalender van de Formule 1. Vorig jaar ging Oscar Piastri er met de zege vandoor. Ook dit jaar is de huidige nummer 1 de favoriet. Verstappen kende vorig jaar een teleurstellende race. Hij eindigde als vijfde. Zaterdag zal naar verwachting 16.00 uur de kwalificatie van start gaan. Op zondag 3 augustus om 15.00 uur start race.