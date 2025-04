Dit is de Nederlandse moeder van Kelly Piquet: Sylvia Tamsma wordt weer oma dankzij Max Verstappen

De toekomstige baby van Max Verstappen en Kelly Piquet heeft een bijzonder Nederlands tintje en dat komt niet alleen voor de viervoudig F1-kampioen zelf. De moeder van Piquet is namelijk een Nederlandse, Sylvia Tamsma. Maar wat weten we eigenlijk van haar?

Ze zal vooral bij de wat oudere Formule 1-volgers een belletje doen rinkelen, want tientallen jaren gelden was ze samen met Nelson Piquet. De legendarische F1-coureur boekte met name in de jaren tachtig grote successen in de sport en deed dat met de Nederlandse Tamsma als geliefde aan zijn zijde.

De twee trouwden in 1978, maar gingen vijftien jaar later uit elkaar. In de jaren daarna was Tamsma steeds minder vaak in de publiciteit te vinden, terwijl ze daarvoor een graag geziene vrouw was.

Tamsma was zelf namelijk zeker niet onbekend. Ze werkte zich op tot een uitermate succesvol model en sloeg de handen ineen met beroemde merken. Zo stond ze onder meer in de Vogue en had ze samenwerkingen met Versace en Chanel.

Zeven kinderen bij vier vrouwen

De vader van Kelly heeft de nodige relaties gehad in zijn leven. Uit vier daarvan kwamen kinderen. Sylvia bracht Nelson Angelo (ook wel Piquet jr.), Kelly en Julia ter wereld. Daarnaast kreeg Piquet samen met Maria Clara, Katherine Valentin en zijn huidige partner Vivianne de Souza Leão kinderen. Piquet heeft er in totaal zeven.

Uitgesproken moeder

Via haar social media wordt duidelijk waar de passies van Tamsma liggen. Uiteraard bij haar gezin, maar ze is ook een fervent dierenliefhebber en maakt zich hard voor het welzijn van verschillende beesten. Ze roept via Instagram, waar ze overigens nog altijd Tamsma-Piquet heet, meermaals op om lief te zijn voor dieren en ze goed te behandelen. Daarnaast wijdt ze ook meerdere posts aan de vreselijke situatie in Gaza, waarin ze aandacht vraagt voor voor de vele Palestijnse slachtoffers.

Bijna weer oma

Binnenkort wordt ze oma van het kindje van Verstappen en Piquet. Daarvoor moet ze nog even geduld hebben. Waarschijnlijk komt de baby begin mei ter wereld, zo werd onlangs duidelijk. Eerder deze maand verklapte de dochter van Tamsma mogelijk per ongeluk het geslacht van de toekomstige uitbreiding van het gezin.

Tweede kind Kelly Piquet

Kelly Piquet, die overigens net als haar moeder ook wat stappen in de modewereld zette, is al moeder van een kindje. Uit een eerdere relatie met Danill Kvyat kreeg ze een dochtertje: Penopele.