Dit is de vermeende vriendin van Lando Norris: Margarida Corceiro is actrice, lingeriemodel én ex van topvoetballer

Lando Norris is één van de populairste Formule 1-coureurs van dit moment. De Brit lijkt niet alleen op de baan steeds sterker te worden, maar ook privé loopt het weer op rolletjes. Na een eerder avontuur zijn hij en de Portugese actrice en influencer Margarida Corceiro opnieuw samen gespot én dit keer opvallend dicht bij zijn familie. Dit is Corceiro, de vrouw die het hart van Norris lijkt te hebben veroverd.

Corceiro werd op 26 oktober 2002 geboren in het Portugese Santarém. Al op jonge leeftijd dook ze op in Portugese tv-series en won ze snel aan bekendheid. Met haar looks en uitstraling voor de camera viel ze direct op en eigenlijk is ze sindsdien niet meer van het scherm verdwenen.

Lando Norris wakkert geruchten over nieuwe vriendin aan door ex van voetballer uit te nodigen in Monaco Lando Norris lijkt definitief van de markt. De coureur van McLaren was single sinds 2022. Maar camera's bij de Grand Prix van Monaco filmden een opvallend persoon in zijn box, met wie hij al een verleden heeft.

Ze brak op haar zestiende door als actrice in een razend populaire jeugdserie op de Portugese televisie en was sindsdien in meerdere tv-producties te zien. Ook internationaal timmert ze aan de weg. In 2024 speelde ze een rol in de Spaanse serie Citas Barcelona op Amazon Prime.

Een miljoenenpubliek op social media

Tegelijkertijd bouwde ze haar carrière als model en influencer stevig uit. Op Instagram heeft ze inmiddels twee miljoen volgers, waarmee ze tot de grootste online namen van Portugal behoort. Ze werkt samen met grote internationale merken zoals Armani Beauty, en was het gezicht van meerdere campagnes van lingeriegigant Intimissimi.

Ook op TikTok is ze actief, waar ze fans regelmatig een kijkje geeft in haar leven. Van reizen tot backstagebeelden van shoots. Daarnaast runt ze haar eigen badkledinglabel 'Missus', waarmee ze zich ook als ondernemer op de kaart zet.

Het sprookje met João Félix liep stuk

Internationaal kreeg ze voor het eerst écht aandacht vanwege haar relatie met profvoetballer João Félix. De twee leerden elkaar kennen toen Margarida pas 17 was en Félix net naam begon te maken bij Benfica. Hun relatie duurde van 2019 tot 2023 en ze groeiden in Portugal uit tot een van de meest besproken koppels uit de sport- en entertainmentwereld. Ze verschenen samen op rode lopers, bij gala’s en op elkaars social media, waar fans hun relatie op de voet volgden. Félix staat inmiddels onder contract bij Chelsea, na eerdere periodes bij Atlético Madrid en op huurbasis bij FC Barcelona en AC Milan.

Toch kwam er uiteindelijk een einde aan het sprookje. Portugese media schreven massaal over geruchten dat Corceiro het iets te gezellig zou hebben gehad met Tottenham-verdediger Pedro Porro. Zowel zij als Porro ontkenden dat er iets speelde, maar het verhaal bleef hangen. Kort daarna gingen Corceiro en Félix uit elkaar. Zonder publieke ruzie, maar wel met veel aandacht van de buitenwereld.

Lando Norris schittert in Monaco onder toeziend oog van zijn moeder én veelbesproken model De geruchtenmolen rond Lando Norris en Margarida Corceiro draait weer op volle toeren. Tijdens de Grand Prix van Monaco werd de Portugese actrice en influencer namelijk gespot naast niemand minder dan Cisca Wauman, de moeder van de McLaren-coureur. Samen volgden ze zichtbaar ontspannen en met veel gelach de race.Een duidelijk teken dat Corceiro opnieuw nauw betrokken is bij de familie van Norris.

Corceiro duikt weer op naast Norris

Niet lang na haar breuk met Félix dook ze op aan de zijde van Norris. De twee werden in 2023 samen gespot bij het tennistoernooi van Monte Carlo en verschenen daarna bij meerdere F1-weekenden. In 2024 leek het weer over, want Norris verklaarde publiekelijk dat hij single was. Toch verscheen Corceiro dit jaar opnieuw in de paddock in Monaco en dit keer nóg dichter bij zijn familie.

Dit is Lando Norris: Vlaamse moeder, rivaliteit met 'vriend' Max Verstappen en feesten met Nederlanders Max Verstappen vocht in zijn Formule 1-carrière fikse battles uit met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en nu Lando Norris. Voor het eerst strijdt hij tegen een goede vriend. Dit moet je weten over Norris, die een woordje Nederlands spreekt.

Tijdens het weekend in het prinsdom werd ze namelijk meerdere keren gespot naast Norris zijn moeder. De twee leken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden, terwijl Lando zelf naar poleposition én de overwinning reed. En hoewel er nog geen officiële bevestiging is, lijken de beelden uit Monaco genoeg te zeggen. Het heeft er veel van weg dat de Britse coureur het niet alleen op het circuit, maar ook in de liefde weer goed voor elkaar heeft.