Voormalig topcoureur Michael Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeluk in Méribel in december 2013, waarbij hij blijvend letsel opliep, niet meer in het openbaar gezien. Flavio Briatore, zijn voormalig teambaas, is recentelijk ingegaan op de situatie rondom zijn oud-coureur. Dat was een zeldzaam moment, want er worden niet vaak updates gegeven over de schrijnende situatie van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat heeft een belangrijke reden.