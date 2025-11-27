De Formule 1 komt tot een zinderende apotheose, zoveel staat al wel vast na de GP van Las Vegas. Door de dubbele diskwalificatie van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, kreeg Max Verstappen een enorme opsteker. Hij liep door zijn zege het maximale aantal punten (25) in en heeft nog twee races te gaan. Dit weekend liggen er in Qatar extra punten op hem te wachten. Check hier de gunstige starttijden voor de Nederlandse fans.

Verstappen heeft de WK-titel niet meer in eigen hand, aangezien Norris nog 24 punten voor staat. De Nederlander heeft slechtere resultaten van de Brit nodig om zelf straks met zijn vijfde wereldtitel op het podium in Abu Dhabi te staan. Te beginnen met Qatar, waar meteen extra punten te verdienen zijn. Voordat de hoofdrace gereden wordt, is er namelijk ook nog een laatste sprintrace waar voor de winnaar acht punten klaarliggen.

Maar één vrije training

Door het drukke programma komend weekend, is er maar één vrije training om alles op orde te krijgen voor de teams en coureurs. Hoe gaat McLaren bijvoorbeeld om met de slijtage van de vloer, wat Norris en Piastri een diskwalificatie in Las Vegas opleverde? Voor de Nederlandse kijkers is de GP van Qatar een stuk gunstiger qua uitzendtijden dan de race in de gokstad van Amerika. Toen moesten de fans om 05.00 uur voor de tv zitten om de race live te zien.

Tijden GP van Qatar

Viaplay is natuurlijk de plek om de Formule 1 live te kunnen zien, ook de GP van Qatar. De tijden zijn gunstig, zie het tijdschema hieronder:



Vrijdag 28 november, 14.30 uur: Vrije training

Vrijdag 28 november, 18.30 uur: Sprintkwalificatie



Zaterdag 29 november, 15.00 uur: Sprint

Zaterdag 29 november, 19.00 uur: Kwalificatie



Zondag 30 november, 17.00 uur: Race

Verstappen won vorig jaar in Qatar

De week na de GP van Qatar is het meteen tijd voor de laatste race van het seizoen. Abu Dhabi is traditioneel de afsluiter van het bomvolle en spannende 2025-seizoen. Maar eerst dus Qatar, waar Verstappen vorig jaar onder toeziend oog van zijn moeder en zusje de race al eens won. Hij had toen Lando Norris en Charles Leclerc (Ferrari) naast zich op het podium. De winnaar van de hoofdrace krijgt 25 punten, de nummer twee 18 en de nummer drie 15. De sprintrace verdeelt telkens 1 punt minder onder de opvolgende posities. De nummer één krijgt er acht, de nummer twee zeven, enzovoorts.