F1-coureur Lewis Hamilton zegt buiten camera's om sorry tegen Engelse journaliste na nors interview

Lewis Hamilton was zondag helemaal niet te spreken over zijn race in Spanje. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 moest het doen met een zesde plek en was na afloop dan ook zéér kortaf tegen een journaliste van Sky Sports. Daar kreeg hij later spijt van, zo blijkt nu.

Hamilton kon het tempo van de topteams niet bijbenen bij de Grand Prix van Spanje en dat zorgde voor de nodige frustratie. Bij Sky Sports was de Engelsman dan ook zeer kortaf. "Ik weet het niet zeker, eigenlijk niet. Het was gewoon geen goede dag", zei Hamilton na afloop. "Onze strategie was goed, het team heeft fantastisch werk geleverd. Dat was het." Op vragen over mogelijke problemen met de auto wilde hij niet ingaan.

"Ik had echt een slechte dag en heb er weinig over te zeggen", verklaarde hij betreurd. "Het was vreselijk, maar het heeft geen zin om uitleg te geven. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En ik weet zeker dat het team ook geen antwoorden op deze problemen zal vinden."

Excuses aangeboden

Na afloop van het interview werd Hamilton overvallen door schuldgevoelens. Daarom zei hij - toen de camera's al uitstonden - sorry tegen Sky-journaliste Rachel Brookes. Dat verklaarde Sky-presentator David Croft bij de The Fast en the Curious-podcast. "Lewis voelde zich erg slecht over zichzelf en dat wens je niemand toe. Want, aan het einde van de dag, is Hamilton toch de beste coureur die we ooit hebben gezien."

"Kijkend naar statistieken is hij de beste", gaat Crofty verder. "Persoonlijk denk ik dat hij ook de beste is zonder die stats. Hij heeft zijn hart op zijn tong en zou daar respect voor moeten krijgen, want er komt een hoop goeds van."

Moeilijk seizoen

Hamilton rijdt sinds dit seizoen voor Ferrari, maar het gaat nog absoluut niet van een leien dakje bij de Italiaanse renstal. De 40-jarige Brit staat zesde in de WK-stand. Teamgenoot Charles Leclerc staat één plek hoger, maar heeft wel veel meer punten: 94 om 71.