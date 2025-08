Ook bij de Grand Prix van Hongarije gaat het bijzonder moeizaam met F1-coureur Lewis Hamilton. De rijder van Ferrari ploetert het hele jaar van race naar race en bij de kwalificatie op de Hungaroring redde hij het niet tot Q3.

De zevenvoudig F1-wereldkampioen bleef steken op P12. Dat was al pijnlijk voor Hamilton, maar teamgenoot Charles Leclerc bezorgde hem even later nog een dreun door in de andere Ferrari pole position te pakken. Waar de Monegask dit jaar al vijf keer op het podium stond, lukte Hamilton dat nog niet.

De 40-jarige Engelsman was na de kwalificatie somberder en negatiever dan we hem ooit hebben meegemaakt. Normaal probeert hij uit tegenslag nog wel wat hoop te peuren of kan hij een lach tevoorschijn toveren. Niks daarvan in Hongarije.

'Ik ben waardeloos'

Hamilton sprak in korte, afgemeten zinnen met korte woorden. "Het ligt aan mij", zei hij volgens Daily Mail. "Elke keer is het door mij. Ik ben waardeloos. Echt totaal waardeloos. Het team heeft geen problemen. Je ziet de potentie: Charles Leclerc heeft pole position. We moeten dus vermoedelijk een coureur vervangen. Mij."

60 miljoen pond per jaar

In Hongarije heeft Hamilton negen keer pole gegrepen en achtmaal won hij de race. Ferrari betaalt hem volgens de krant 60 miljoen pond per jaar, oftewel 68,7 miljoen euro. Dit seizoen heeft hij vier keer niet de derde en laatste fase van de kwalificatie bereikt. Al voor het raceweekend zei hij dat hij erg uitkijkt naar de korte zomerstop. Na zijn lastige switch van Mercedes naar Ferrari heeft hij veel om over na te denken.

De 40-jarige racelegende zegt tegen Express: "De afgelopen god weet hoeveel seizoenen waren allemaal op hun manier erg zwaar. Maar dit jaar is wel het meest intens, wat mij betreft. Alleen al vanwege mijn teamwissel. Ik moet integreren in een nieuwe cultuur, in een nieuw team. Het gaat niet op alle gebieden even soepel, het is een enorme worsteling."

Max Verstappen

Ook regerend F1-kampioen Max Verstappen was kort van stof na zijn teleurstellende P8 in de kwalificatie. Bij Viaplay gaf Verstappen een interview waar de moedeloosheid vanaf droop. "Alle sessies waren lastig", zei hij over de laatste twee dagen.

"Het is elke ronde zo dat het lijkt of ik op ijs rijd. De kwalificatie was weer hetzelfde. Het is nog steeds slecht. Ik had geen grip aan de achterkant en ook veel onderstuur. Niks werkt. Het was gewoon slecht. Het gaat het hele weekend al niet, dus het is geen verrassing. Ik heb verder niet zoveel te melden."