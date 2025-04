Fantastisch nieuws: op deze datum verwachten Max Verstappen en zijn hoogzwangere vriendin Kelly Piquet hun eerste kindje

Het is een enerverende periode voor Max Verstappen. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger, en dat midden in het Formule 1-seizoen. Inmiddels is bekend wanneer de baby wordt verwacht. Daarmee komt er ook een antwoord op de vraag of de Nederlander dan wel of niet een race moet missen.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft tegenover Kronen Zeitung onthuld dat de geboorte van het kind van Max Verstappen en Kelly Piquet begin volgende maand wordt verwacht en dat het niet samenvalt met een raceweekend in de Formule 1. "De uitgerekende datum valt niet samen met een van Max zijn raceverplichtingen en is gepland voor begin mei", aldus Marko.

Mei omvat in totaal drie races: Miami (4 mei), Emilia-Romagna (18 mei) en Monaco (25 mei). De uitgerekende datum van Piquet is 6 mei, wat betekent dat er toch een kans bestaat dat Verstappen de geboorte van zijn eerste kind mist als het eerder komt, aangezien hij dan in Miami zal zijn voor de zesde Grand Prix van het seizoen 2025.

Tweede vader

Na de geboorte van het kind wordt de viervoudig wereldkampioen de tweede vader die in 2025 deelneemt aan de Formule 1. Momenteel is de enige vader die racet, Sauber-coureur Nico Hülkenberg, wiens dochter in 2021 werd geboren. Tot het einde van vorig seizoen waren er nog twee vaders in de Formule 1: Sergio Pérez en Kevin Magnussen, maar beiden verloren hun plek op de grid.

Foutje

Deze week werd per toeval onthuld wat het geslacht van de baby is. Piquet deelde enkele foto's, maar scherpzinnige volgers merkten op dat iemand in haar gastenboek had geschreven dat ze niet kon wachten om het volgende meisje in de familie Piquet te verwelkomen.

GP van Bahrein

De race dit weekend in Bahrein komt direct na Verstappens eerste overwinning van het seizoen. Afgelopen week was hij de snelste in Japan en staat nu nog maar één punt achter op WK-leider Lando Norris. Zijn hoogzwangere partner, Kelly Piquet, verbleef toen in Monaco, waar ze haar babyshower vierde. Verstappen komt dit weekend in actie in Bahrein en rijdt volgende week in Saoedi-Arabië. Hij kan dus naar alle waarschijnlijkheid én racen én bij de geboorte zijn.