Ferrari-baas springt in de bres voor Lewis Hamilton na moeizame seizoensstart

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft Lewis Hamilton krachtig verdedigd na een reeks tegenvallende resultaten sinds zijn veelbesproken overstap naar het Italiaanse team. Ondanks de teleurstellingen blijft Vasseur onverminderd overtuigd van de kwaliteiten van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton eindigde afgelopen weekend als zevende in de Grand Prix van Saoedi-Arabië en gaf na afloop openlijk toe dat hij 'geen seconde' van de race had genoten. Hoewel zijn teamgenoot Charles Leclerc het podium haalde, weigerde Hamilton zijn auto de schuld te geven: "De auto is duidelijk in staat om als derde te eindigen. Dus ik kan de auto niet de schuld geven."

Hamiltons nieuwe hoofdstuk bij Ferrari kent valse start

Sinds zijn overstap, met een jaarsalaris van 70 miljoen euro, kende Hamilton een wisselvallig begin bij Ferrari. Afgezien van een sprintrace-overwinning in China, eindigde hij als tiende, werd hij eenmaal gediskwalificeerd en finishte hij verder als vijfde en tweemaal als zevende. Toch benadrukte Vasseur dat hij alle vertrouwen behoudt. "Ik geloof er 2000 procent in dat Lewis goed zal presteren. Ik zal hem steunen en we gaan meteen aan de slag om oplossingen te vinden."

De druk op Hamilton is groot. Zijn overstap naar Ferrari werd begin dit jaar met veel bombarie aangekondigd, waarbij hij werd gezien als de man die het team na jaren van teleurstellingen terug zou brengen naar de top. Voor zowel Ferrari als Hamilton was het een gok: een nieuwe start in een historisch team, met torenhoge verwachtingen van zowel de media als fans wereldwijd.

Ferrari-teambaas ziet geen reden tot paniek

Vasseur wees op het potentieel dat Hamilton eerder dit seizoen al toonde. "Kijk maar naar wat hij vorige week in China of Bahrein heeft gedaan, of zelfs in het eerste deel van de sessie dit weekend. Het potentieel is er zeker", aldus de teambaas.

Op vragen over de algehele vorm van Ferrari reageerde Vasseur fel op wat hij als overdreven kritiek beschouwt. "Dramatisch!? We hebben tot nu toe vijf races gereden. Je hebt ups en downs. Als we ups en downs hebben, zijn we geen wereldkampioen. Maar als we downs hebben, zijn we ook niet nergens. Die analyse is pure onzin", klinkt de 56-jarige teambaas. Met die woorden maakt de Fransman duidelijk dat er bij Ferrari geen paniek heerst, ondanks de moeilijke start van het seizoen.