Formule 1-ster Charles Leclerc lijkt in het huwelijksbootje te zijn gestapt met zijn partner en influencer Alexandra Saint Mleux. De twee werden gespot in trouwkleding terwijl ze in een toepasselijke auto stapten: een klassieke Ferrari. Afgelopen november kondigde het stel hun verloving aan op sociale media.

Op sociale media doken beelden op die weinig aan de verbeelding overlaten. Leclerc was te zien in een beige pak terwijl Saint Mleux een witte trouwjurk droeg met een bruidsboeket in haar handen. De twee reden samen in een Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957 terwijl achter hen een aantal motoren en zwarte Mercedessen reden.

Buitenlandse media weten het dan ook zeker: hoewel de twee zelf niks hebben gedeeld en hun bruiloft niet hebben bevestigd, kan het haast niet anders dan dat de twee zijn in het huwelijksbootje gestapt.

WEDDING OF THE YEAR 🙂‍↕️💍 pic.twitter.com/AxbZgr8Kqf — nik ⋆.𐙚 ̊ (@sainzzleclerc) February 28, 2026

Verloofd

Afgelopen november kondigde het stel hun verloving aan. 'Mr. & Mrs. Leclerc', schreven ze bij een reeks romantische foto's op Instagram waaruit duidelijk werd dat de Ferrari-coureur op een knie was gegaan voor de beroemde influencer uit Frankrijk.

Ook lijkt Saint Mleux het huwelijk op cryptische wijze op Instagram te bevestigen. Zo deelde ze in haar verhaal een foto van twee dieren die een Ferrari besturen, terwijl ze Leclerc daarbij tagt, gevolgd door een hartje. Bovendien noemt ze zichzelf 'Alexandra Leclerc' op haar Instagrampagina, die 3,4 miljoen volgers telt.

Relatie

De Ferrari-coureur heeft sinds 2023 een relatie met Saint Mleux, nadat hij eerder een relatie had met het Italiaanse model Giada Gianna en architect Charlotte Sine. De Monegask lijkt zijn hand niet op de knip te hebben gehouden tijdens het uitzoeken van de verlovingsring.

Daily Mail schakelde een juwelier gespecialiseerd in verlovingsringen in om de waarde van de ring te schatten. Zij schatte de waarde van de ring op zo'n 500.000 euro. Volgend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Dan vindt de Grand Prix van Australië plaats.