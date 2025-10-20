Max Verstappen is weer helemaal terug in de strijd om de WK-titel in de Formule 1, maar moet een deel van de GP van Mexico missen. De Nederlander van Red Bull Racing keert komend weekend alweer terug voor één van zijn favoriete races van het jaar, maar rijdt niet alle onderdelen. Dat meldt zijn team.

Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Mexico over. De viervoudig wereldkampioen laat zich vervangen door de Zweedse tiener Arvid Lindblad. Teams in de Formule 1 zijn verplicht om talenten tijdens het seizoen een kans te geven. De Japanner Ayumu Iwasa verving Verstappen dit seizoen al eens op een vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein.

Favoriet circuit

Verstappen kent het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad goed en won daar al vijf keer. De Nederlander van Red Bull is weer terug in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri verkleind tot 40 punten. Het seizoen in de Formule 1 telt nog vijf wedstrijden en twee sprintraces.

GP van Mexico

De GP van Mexico wordt zondag 26 oktober verreden. Om 21.00 uur Nederlandse tijd is de race. Verstappen maakt zijn eerste meters op het circuit in Midden-Amerika tijdens Vrije Training 2. Die is zaterdag 25 oktober om middernacht. De grote vraag is nu: hoe kan Verstappen deze achterstand overbruggen in de resterende vijf raceweekenden, inclusief twee sprints?

Hoe wordt Verstappen nog kampioen?

Een simpele rekensom leert ons dat zelfs als de Nederlander de maximale 141 punten pakt tot het einde van het seizoen, hij geen wereldkampioen wordt als Piastri niet minstens één of twee mindere klasseringen neerzet, zoals in Austin. Zelfs als Piastri de rest van het seizoen tweede wordt en Verstappen alles wint, wordt Piastri alsnog kampioen met een voorsprong van drie punten (448 tegen 451 in het voordeel van de McLaren-coureur).

Historie bij comeback

Als het Verstappen lukt, zou hij een historische comeback realiseren door een achterstand van meer dan vier overwinningen goed te maken. Dat is iets wat nog nooit eerder is gebeurd in de geschiedenis van de sport, ongeacht het steeds veranderende puntensysteem van de afgelopen jaren.