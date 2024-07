Formule 1, GP van Groot-Brittannië | Lewis Hamilton wint op 'zijn' Silverstone, Max Verstappen naar P2

Max Verstappen heeft zondag knap de tweede plek in de GP van Groot-Brittannië gepakt. De Nederlander kwam in een chaotische race achter winnaar Lewis Hamilton over de finish. Check hieronder hoe de race verliep.

Max Verstappen mengt zich na 'perfecte call' met verrassende P2 in Engels feestje op Silverstone Max Verstappen heeft voor een verrassing gezorgd op Silverstone. Tijdens de GP van Groot-Brittannië leek de Nederlander lang teveel moeite te hebben met zijn auto, maar door het weer en een 'perfecte call' kwam Verstappen toch nog op het podium terecht.

48/52: Verstappen kondigde het al aan met zijn rondetijden, maar hij haalt Norris makkelijk in en pakt P2. Leider Hamilton is te ver weg voor de korte tijd die de race nog duurt. Hamilton wint dus de Britse Grand Prix, voor Verstappen en een ongetwijfeld teleurgestelde Lando Norris.

40/52: Een paar ronden van chaos, want de baan is droog en dus wil iedereen weer zo snel mogelijk naar de 'normale' banden. Verstappen krijgt een harde band onder zijn auto en ziet Norris en Hamilton op softs verder gaan. DRS is weer aan, dus kan er geracet worden in de laatste 12 rondes.



P1 Hamilton

P2 Norris

P3 Verstappen

P4 Piastri

34/52: George Russell, die op pole position startte, moet zijn auto in de pits parkeren. Het team haalt de Engelsman naar binnen om de auto te stoppen. Verstappen heeft een concurrent minder en ligt nog altijd op P3, maar zijn achterstand op Hamilton en Norris is behoorlijk, maar achter hem is Sainz ook ver weg.

29/52: McLaren laat Piastri te lang buiten staan en verliest nu heel veel tijd met de verlate pitstop. Verstappen zit weer in de race dankzij een 'perfecte call', zoals zijn team het noemt. Hij zit achter Norris en Hamilton op P3.

27/52: Max Verstappen gaat vanaf P5 voor het eerst naar binnen voor een pitstop. Hij zet intermediates onder zijn auto om de regen op te vangen. Voor hem staan Norris en Piastri op P1 en P2, daarachter de Mercedessen. Maar iedereen behalve Piastri gaat achter Verstappen aan naar binnen voor intermediates.

20/52: Het is officieel een regenrace geworden en de McLarens zijn superscherp. Hamilton en Russell glijden van de baan, maar zonder schade. Maar dat kostte zoveel tijd dat de oranje auto's kunnen aansluiten en inhalen. Norris rijdt op P1 en Piastri haalt Hamilton in voor P2. Verstappen ligt ver achter de podiumplekken en moet zelfs achteruit kijken naar Carlos Sainz...



P1 Norris

P2 Piastri

P3 Hamilton

P4 Russell

P5 Verstappen

P6 Sainz

17/52: Verstappen is P3 kwijt aan Norris. Dit keer ging de inhaalactie soepel. Verstappen zit niet lekker in de race en klaagt veel. Hij verliest ook meteen veel tijd op Norris en ziet Piastri alweer voorbij komen. Hij zakt naar P5 en wacht op het moment dat hij nieuwe banden kan krijgen. Maar daarvoor is het wachten tot de regen echt doorzet.

14/52: De regen komt er nu echt aan en dat is fijn nieuws voor Verstappen. De Nederlander worstelt met zijn auto en roept over de boordradio steeds dat zijn voorkant niet luistert en dat hij 'hier helemaal niks mee kan'. Tijd dus voor een beetje opschudding door de regen.



P1 Russell

P2 Hamilton

P3 Verstappen

P4 Norris

P5 Piastri

P6 Sainz

7/52: Verstappen zit boven de 1 seconde achter Hamilton en dus buiten DRS. Achter hem verliest ook Norris tienden van seconden, waardoor de Engelsman ook buiten de DRS van Verstappen zit. De Nederlander zit een beetje in niemandsland. Maar er is wel regen onderweg naar het circuit...

2/52: Gasly heeft niet kunnen racen. Hij moest zijn opwarmrondje afbreken omdat er problemen waren met zijn auto. Alpine krijgt de wagen niet meer aan de praat en meldt schakelbakproblemen. De Fransman is de eerste uitvaller op Silverstone. Verstappen moet vanaf P3 de Mercedessen even laten gaan.

1/52: Verstappen gaat buitenlangs in de eerste ronde en pakt meteen een McLaren en gaat naar P3. De Mercedessen van Russell en Hamilton vechten ook om plek 1 en Verstappen haakt aan, met de twee oranje auto's vlak achter zich.

Formation Lap: alle rijders zijn van hun plek op Silverstone voor het opwarmrondje. In Oostenrijk ging het nog mis bij de start, toen fotografen op plekken stonden waar dat niet mocht. Toen kwam er nóg een opwarmrondje en werd de race één rondje korter. Pierre Gasly komt niet door het opwarmrondje en moet de pits in. Er zijn problemen met zijn auto.

Britten voor Verstappen

Verstappen had het zaterdag de hele kwalificatie lastig en dat kwam mede door schade aan zijn vloer. De leider in de WK-stand kwam niet verder dan de vierde tijd. Dat zorgde voor grote vreugde op de tribunes, want George Russell pakte voor het thuispubliek pole position. Om het Britse feestje compleet te maken zette Lewis Hamilton de tweede tijd neer en Lando Norris de derde.