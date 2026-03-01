De onrust in het Midden-Oosten oefent ook invloed uit op diverse sportevenementen. Zo ook de Formule 1, waar lang gestest is in Bahrein voor de aftrap van het nieuwe seizoen. Onder meer een bandentest van leverancier Pirelli is geschrapt en het is nog maar de vraag hoe het verder moet met de GP's van Bahrein en Saoedie-Arabië in april.

Sinds afgelopen seizoen wordt de seizoensopener gehouden bij de Grand Prix van Australië in Melbourne. De jaren daarvoor was in Bahrein steevast de grote opening, maar het is maar goed dat het daar niet meer wordt gehouden. Door alle spanningen en aanvallen in Iran is er veel sprake van hinder.

Races in Midden-Oosten

Aankomende week zou het hele gezelschap moeten afreizen naar Australië. Daarna staan er nog twee Aziatische Grand Prix op de planning, in China en Japan. In april staan dan weer de races in Bahrein en Saoedie-Arabië op het programma, al is het nog maar serieus de vraag of die wel door kunnen gaan.

Het Formula One Management (FOM) heeft zich uitgesproken over de situatie en de gevolgen voor de koningsklasse in de autosport. "Onze volgende drie races zijn in Australië, China en Japan, niet in het Midden-Oosten. De races laten nog een paar weken op zich wachten. Zoals altijd houden we de situatie goed in de gaten en werken we samen met de relevante organisaties", aldus het FOM in een officieel statement.

Bandentest Pirelli

De eerste gevolgen zijn al meteen te voelen voor de Formule 1. Dit weekend zouden er eigenlijk bandentesten worden gehouden in Bahrein, maar die zijn afgelast door leverancier Pirelli. De situatie in Iran oefent namelijk ook veel invloed uit op de andere golfstaten, waaronder Bahrein.

Ook het gesloten luchtruim kan mogelijk veel problemen opleveren. Coureurs en stafleden uit Europa moeten normaal gesproken, om door te kunnen reizen naar Australië, via Dubai vliegen. Of dat nog mogelijk is in aanloop naar het openingsweekend is momenteel nog onzeker.

Openingsweekend

In het weekend van 6-8 maart staat de traditionele opening op het programma in Melbourne. Op 8 maart wordt de eerste Grand Prix verreden. Voor iedereen die de race in Nederland wil volgen, wordt het vroeg opstaan. Het begin van de wedstrijd staat namelijk gepland om 05:00 uur 's ochtends.