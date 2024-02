Formule 1 | GP Bahrein 2024: dit is wat je moet weten

Het Formule 1-seizoen van 2024 begint ook dit jaar in Bahrein. Wat opvallend is, is dat de Grand Prix van Bahrein op zaterdag wordt gehouden. Lees hier alles over de eerste race van 2024.

Om maar te beginnen met die zaterdag. Dat de race niet op zondag is, heeft allemaal te maken met de tweede race. Die is een week later in Saudi-Arabië, maar moet daar op zaterdag worden gehouden. Op zondag begint namelijk de ramadan, een belangrijke feestdag in het moslimland. En er moet minimaal één week tussen twee Grands Prix zitten. Daarom moet de race vóór die van Saudi-Arabië een dagje naar achter.

Eerste Formule 1-race van 2024

De eerste race is altijd mega interessant. De teams laten namelijk voor het eerst écht het achterste van hun tong zien. Vorig jaar werd al duidelijk dat Red Bull enorm goed was, met een één-tweetje voor Max Verstappen en Sergio Pérez.

Nog opvallender was de vijfde plek voor Fernando Alonso in zijn Aston Martin. Dat team was de jaren ervoor hooguit middenmoter. Teamgenoot Lance Stroll werd achtste in Bahrein.

Overigens is het niet aan te raden om de complete toekomst te voorspellen aan de hand van die eerste race. McLaren pakte geen punten in Bahrein, maar eindigde het seizoen wel als vierde met 302 punten. Daarmee haalde het Aston Martin nog in, in het constructeursklassement.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Het circuit van Bahrein

Het Bahrein International Circuit ligt in de woestijn in de buurt van Sakhir. Omdat er niet veel wordt gereden op het circuit, komt er veel van het zand op de baan. Dat zorgt ervoor dat de F1-coureurs best even nodig hebben om grip te vinden op de baan. Het is dus even passen en meten tijdens de vrije trainingen.

Het circuit is 5,4 kilometer lang en kent in de Formule 1 vijftien bochten. Het ronderecord tijdens een F1-race staat al sinds 2005 op naam van Pedro de la Rosa: 1:31.447. Verstappen reed tijdens de kwalificatie vorig jaar een tijd van 1:29.708. Bij het World Endurance Championship is het circuit 23 bochten en 6,3 kilometer lang.

Testdagen

Allereerst staan natuurlijk de testdagen op het programma, waarin we al een beetje gaan zien hoe goed de F1-teams zijn. Teams willen daar nog wel eens aan sandbaggen doen, oftewel: langzamer rijden dan de auto's écht kunnen, om de andere teams op het verkeerde been te zetten.