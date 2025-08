Het Formule 1-weekend in Hongarije kende de nodige vijanden. Zo wilden de belangrijke mensen van Aston Martin geen woord wisselen met het Duitse Sky Sport. Daar is de veelbesproken Ralf Schumacher analist.

Voor de Grand Prix van Hongarije wilden verslaggever Peter Hardenacke en voormalig F1-coureur Schumacher (beiden 50) iemand van Aston Martin voor de camera krijgen. Maar het team van de miljardair Lawrence Stroll weigerde. Er mocht geen gesprek plaatsvinden met de werknemers of coureurs Lance Stroll (zoon van, 26) en Fernando Alonso (44).

Dat vertelden de journalisten vervolgens live op televisie. Schumacher zei: "Ik weet dat ze ons geen interviews meer geven, omdat ze ons op dit moment niet zo aardig vinden." Hardenacke voegde daar aan toe: "We waren iets te kritisch op de mensen bij Aston Martin." BILD weet dat Sky Sport voor het weekend al contact heeft opgenomen met het team, maar tevergeefs.

Kritiek van Schumacher

Het lijkt mis te zijn gegaan bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Coureur Stroll zei over de boordradio tegen zijn team over de auto: "Dit is het ergste stuk stront waar ik ooit in heb gereden." Schumacher leverde daar kritiek op en stelde voor dat hij zijn excuses zou aanbieden aan het team.

Het eerdergenoemde BILD weet waarom er bij Aston Martin geen ruimte was voor een gesprek. De renstal vindt dat Sky Sport te weinig interesse in de media-evenementen van het team toont, terwijl het wel herhaaldelijk kritiek levert op de coureurs en de auto. Overigens blijft het Duitse medium welkom bij die evenementen, zoals persconferenties en andere mediamomenten.

Niet de eerste boycot

Het is niet de eerste keer dat Sky Sport een boycot krijgt in de Formule 1. Ook Christian Horner, destijds actief als teambaas van Red Bull Racing, heeft een tijdlang niet met de Duitsers willen praten. De veelbesproken Horner vond de berichtgeving ook te negatief.

Voor Sky Sport is het afwachten of Aston Martin bij de volgende grand prix wel weer wil praten. Er is genoeg tijd om het goed te maken: de Grand Prix van Nederland is pas op zondag 31 augustus.