Alpine heeft bevestigd dat Franco Colapinto ook volgend seizoen actief zal zijn in de Formule 1. De 22-jaar oude Argentijn kent een bewogen jaar, maar laat de laatste tijd zien aan de beterende hand te zijn.

Alpine begon dit seizoen met Pierre Gasly en Jack Doohan als coureurs. Na zes races had de Franse renstal echter genoeg gezien en moest de Engelsman plaatsmaken. Daarbij kwamen ze uit bij Colapinto, die eerder ook al in de roze bolide reed.

Geen punten

Hoewel Colapinto vervolgens niet gelijk liet zien beter te zijn dan Doohan, is daar de laatste tijd meer sprake van. Zo eindigde hij in onder meer Singapore en de Verenigde Staten boven zijn Franse teamgenoot. Toch is Colapinto, samen met Doohan, de enige coureur die dit seizoen nog geen enkele keer punten wist te behalen.

Alpine ziet toekomst in de Argentijn en besloot daarom hem ook voor volgend seizoen aan zich te binden, zo vertelt de Italiaanse teambaas Flavio Briatore. "We geloven dat Franco de juiste eigenschappen heeft om een topcoureur te worden. Het is een moeilijk jaar geweest voor het hele team. Maar met Pierre en Franco hebben we een goede mix van ervaring, snelheid en talent om vooruit te komen."

Colapinto zelf is erg blij met het nieuws, zeker aangezien het in Brazilië, dicht bij zijn Argentinië, bekend is geworden. "Dat is bijzonder. Het is een lange en zware weg geweest en ik ben er trots op dat ik in 2026 weer mag rijden voor Alpine. Ik heb veel geleerd van Pierre en ik hoop dat we volgend jaar met de nieuwe regels onze fans echt iets kunnen geven om te vieren."

Stoelendans bij Red Bull?

Voor komend seizoen zijn er nog drie stoeltjes in de Formule 1 niet gevuld: eentje naast Max Verstappen bij Red Bull en de andere twee bij Racing Bulls. Die drie plekken worden momenteel ingevuld door Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar en Liam Lawson. Red Bull, dat Racing Bulls als opleidingsteam heeft in de Formule 1, staat er de laatste jaren om bekend om flink te wisselen in de formaties bij beide teams. Alleen Verstappen is, natuurlijk, zeker van zijn plek.