George Russell spreekt over 'vreemde situatie' rondom regelverandering F1: 'Dat is verdacht'

Mercedes-coureur George Russell volgt collega Max Verstappen en spreekt zich uit over de regelverandering rondom schelden tijdens het racen. Coureurs worden minder hard bestraft, maar moeten alsnog op hun woorden letten. "Het was vanaf het begin al belachelijk."

De FIA kwam deze week terug op strenge regels rondom schelden voor, tijdens en na de race. De maximale straf is verlaagd van 10.000 euro naar 5000 euro en bij de eerste overtreding van een coureur of team wordt er sneller door de vingers gekeken.

'Had nooit zo mogen zijn'

De 27-jarige Russell vindt de regel onzin. "We hebben het over een situatie waarin dingen zijn teruggedraaid, omdat het eigenlijk vanaf het begin al een beetje belachelijk was", is hij van mening. "Natuurlijk zijn we blij om te zien dat het is veranderd, maar het had eigenlijk in de eerste plaats nooit zo mogen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel."

"Dus het voelt een beetje vreemd om dankbaar te zijn voor die veranderingen, terwijl we eigenlijk nooit in die situatie hadden mogen zitten." Verstappen werd vorig jaar bestraft voor vloeken tijdens een persconferentie. Hij kreeg een taakstraf.

Verdacht

Russell is co-voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association en wordt dan ook verwacht zich uit te spreken als er een regel niet goed ligt bij de coureurs. Hij is verbaasd hoe de regel is geïntroduceerd. " We hebben nog steeds geen enkel contact gehad met iemand van het hogere niveau binnen de FIA. Dus ja, het is allemaal een beetje verdacht."

"Wij hebben het gevoel dat we onze standpunten duidelijk hebben gemaakt en we willen gesprekken voeren, maar er is maar zoveel dat je kunt vragen." FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem meldde dat ze "een uitgebreide en gezamenlijke evaluatie doorvoerde, met bijdragen uit alle zeven FIA-wereldkampioenschappen."

Grand Prix van Emilia-Romagna

Dit weekend staat de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. Verstappen is recordhouder op het circuit met drie winsten.

