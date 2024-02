GP Bahrein | Klagende Max Verstappen laat niet achterste van zijn tong zien tijdens VT1

Max Verstappen heeft nog niet laten zien tot wat zijn RB20 in staat is tijdens de eerste vrije training in Bahrein. De Nederlander had behoorlijk wat te klagen over zijn auto. Hij eindigde op de zesde plaats. Daniel Ricciardo van Visa Cash App RB (RB) liet de snelste tijd noteren.

Het was voor veel coureurs nog even de kat uit de boom kijken tijdens het eerste deel van de eerste vrije training in Bahrein. Verstappen kwam na een minuut of tien naar buiten en reed gelijk naar de snelste tijd op dat moment: 1:33.900. Het was bij lange na nog niet op zijn hardst. Tekst loopt door onder de video.

GP Bahrein | Eerste ronde van Max Verstappen in VT1 Kijk mee met het eerste rondje van Max Verstappen tijdens het nieuwe seizoen in de Formule 1.

Dat bleek wel een paar minuten later. De Nederlander klaagde over de boordradio over zijn RB20, waar hij tijdens de testdagen nog zo ontzettend lovend over was. "Alles is ****, we zitten er echt mijlenver vanaf", stelde Verstappen. Het geeft maar aan hoe serieus de drievoudig wereldkampioen bezig is met zijn sport, want even later knalde hij gewoon weer een tijd die vier tienden sneller was op het bord.

Auto van Verstappen springt heen en weer

Met een tijd van 1:33.535 op de medium band besloot de coureur van Red Bull de pitstraat in te duiken met nog iets meer dan veertig minuten te gaan. Hij klaagde weer over de boordradio, nu zou zijn auto veel heen een weer springen bij het schakelen. Zijn team ging meteen met de RB20 aan de slag.

Ondertussen liet Oscar Piastri van McLaren zien dat er nog steeds een groot verschil zit tussen de medium en zachte band. De Australiër was de eerste die op de band met de rode wangen naar buiten ging en reed gelijk ruim vier tienden sneller dan Verstappen. Teamgenoot Lando Norris ging even later weer net wat harder dan Piastri.

Topteams nog niet op rood

De topteams lieten nog niet het achterste van de tong zien. Diverse teams gingen al naar buiten op de zachte band, maar dat deden Red Bull, Mercedes en Ferrari nog niet. Verstappen liet aan het einde van de training weer weten dat het bij het terugschakelen nog steeds niet goed ging. Werk aan de winkel voor Red Bull dus.

Daniel Ricciardo was een van die coureurs die wel op rood naar buiten ging. De Australiër reed een 1:32.869. Er wordt veel verwacht van RB dit jaar en dit lijkt een goed teken. De twee McLarens maakten de top drie compleet. Verstappen eindigde op plek zes.